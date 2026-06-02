Una demanda histórica se reaviva en la zona austral de Sudamérica con la propuesta de un paso fijo bajo el estrecho de Magallanes, que conectará Chile y Tierra del Fuego. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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Una histórica demanda de la zona austral de Sudamérica se reactivó con la propuesta de edificar un paso fijo bajo el estrecho de Magallanes para enlazar el territorio continental con Tierra del Fuego. El proyecto tiene como objetivo principal eliminar la dependencia actual de los transbordadores, un sistema fluvial propenso a interrupciones constantes debido a las ráfagas de viento y a las complejas condiciones marítimas de la región.

El renovado interés por esta infraestructura cobró fuerza tras nuevos análisis de expertos globales que disminuyeron drásticamente el presupuesto de la edificación. Sobre este avance, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, destacó que corporaciones noruegas expertas en el sector calculan que la obra requiere solo “un tercio del valor inicial”, una cifra que posiciona el desembolso final cerca de los US$500 millones.

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¿Cómo es el túnel submarino que unirá Chile continental con Tierra del Fuego?

El proyecto vial contempla construir un viaducto subterráneo bajo el estrecho de Magallanes, específicamente en el sector de Primera Angostura, entre Punta Delgada y Bahía Azul. Esta megaobra de ingeniería medirá aproximadamente 3,7 kilómetros de longitud y se ubicará en la zona geográfica más estrecha para enlazar de forma directa el territorio continental chileno con la emblemática isla austral.

La planificación económica inicial calculaba un gasto de US$1.500 millones, pero el monto disminuyó drásticamente tras la asesoría de ingenieros de Europa del Norte. “Empresas noruegas que se dedican a estos túneles estiman que puede ser mucho más barato de lo que habíamos propuesto inicialmente”, declaró el gobernador Jorge Flies. La autoridad regional sumó a su testimonio: “Hoy, cuando los expertos nos dicen que es realizable a un tercio del valor inicial, hablamos de unos US$500 millones”.

La propuesta de infraestructura todavía no cuenta con luz verde oficial ni registra faenas activas en la zona. De acuerdo con Diario Financiero, la administración de Magallanes gestiona junto con el Ministerio de Obras Públicas de Chile los análisis definitivos de prefactibilidad y factibilidad. Asimismo, el comité técnico evalúa un modelo de financiamiento basado en el sistema de concesiones privadas.

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¿Por qué el túnel de Tierra del Fuego transformará el turismo austral?

La construcción de una vía terrestre permanente sustituirá el actual cruce en barcaza, un trayecto marítimo de 30 minutos afectado constantemente por el clima. Según datos de Diario Financiero, esta megaobra optimizará el traslado diario de 2.150 personas y 600 vehículos. La conectividad continua estabilizará el transporte en una zona que hoy depende por completo de las condiciones meteorológicas para su abastecimiento.

En el sector turístico, el paso fijo integrará de forma eficiente a la isla con los circuitos de la Patagonia que registran alta demanda. El gobernador Jorge Flies sostuvo que el acceso facilitará el desarrollo de destinos como la Cordillera de Darwin y permitirá “captar parte del flujo que llega a polos vecinos como Torres del Paine, El Calafate y Ushuaia”. Esta apertura posicionará a la provincia como un actor clave en las rutas de viaje internacionales del extremo sur.

Desde la perspectiva productiva, el viaducto funcionará como infraestructura habilitante para nuevos proyectos energéticos en la Región de Magallanes. El Plan de Desarrollo de Zonas Extremas 2025-2035 del Ministerio de Obras Públicas destaca que la iniciativa busca fortalecer industrias emergentes como el hidrógeno verde. Ante este escenario, la máxima autoridad regional enfatizó que el proyecto requiere 'una mirada de Estado' debido a su impacto en la integración territorial con el continente.