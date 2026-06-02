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Es oficial | Transportistas recibirán subsidio temporal de hasta S/0,50 por kilómetro recorrido tras suspensión del paro

El subsidio se entregará durante 60 días a operadores de transporte urbano de Lima y Callao que cuenten con autorización vigente, GPS conectado al sistema de monitoreo y demás requisitos exigidos por la ATU.

El Gobierno anunció oficialmente el subsidio temporal para el transporte público en Lima y Callao
El Gobierno anunció oficialmente el subsidio temporal para el transporte público en Lima y Callao | Foto: Marco Cotrina/LR
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El Gobierno oficializó este martes el subsidio temporal para las empresas de transporte público urbano de Lima y Callao, medida que había sido comprometida por el Ejecutivo durante las negociaciones que permitieron suspender el paro nacional convocado por los gremios para el 2 de junio.

La disposición fue aprobada mediante el Decreto de Urgencia N.° 006-2026, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma crea el denominado Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), destinado a reducir los costos que afrontan las empresas de transporte debido al incremento sostenido de los precios de los combustibles.

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Para financiar la medida, el Ejecutivo autorizó una transferencia de hasta S/44,1 millones provenientes de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los recursos serán administrados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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¿Cuánto recibirán las empresas de transporte?

El subsidio se entregará durante un periodo de 60 días calendario y se calculará según el kilometraje efectivo recorrido por las unidades durante la prestación del servicio. La ATU verificará la información mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM).

La norma establece los siguientes montos por kilómetro recorrido:

  • Ómnibus: S/0,50 por kilómetro.
  • Minibús: S/0,40 por kilómetro.
  • Microbús: S/0,30 por kilómetro.

Los depósitos se realizarán en las cuentas bancarias registradas por los operadores beneficiarios ante la ATU.

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Requisitos para acceder al beneficio

Las empresas interesadas deberán contar con autorización vigente en el Registro del Servicio Público de Transporte Regular de la ATU, además de tener RUC activo y en condición de habido.

Asimismo, los vehículos deberán estar habilitados y contar con sistema GPS conectado al Centro de Gestión y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte. También deberán mantener vigente el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) o el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT), así como el certificado de Inspección Técnica Vehicular (ITV).

La ATU tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para aprobar los lineamientos operativos del subsidio y adecuar sus sistemas para el registro de las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Subsidio fue clave para levantar el paro

La aprobación del decreto de urgencia responde a uno de los principales compromisos asumidos por el Ejecutivo durante la reunión que sostuvo el lunes con representantes de los gremios de transporte urbano de Lima y Callao.

Tras ese encuentro, los transportistas anunciaron la suspensión del paro nacional previsto para el 2 de junio. Los dirigentes señalaron que otorgaban un último plazo al Gobierno para oficializar el subsidio prometido y advirtieron que evaluarían nuevas medidas si el compromiso no se concretaba.

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, sostuvo que el sector atraviesa una severa crisis económica debido al aumento de los costos operativos y aseguró que varias empresas ya quebraron, mientras otras enfrentan dificultades para mantener sus operaciones.

Aunque saludaron la aprobación del subsidio, los gremios insistieron en que la medida constituye solo un alivio temporal. Entre sus demandas pendientes figuran un plan de rescate económico y financiero para el sector, así como mecanismos de reactivación que permitan garantizar la continuidad del servicio de transporte urbano en Lima y Callao.

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