Trump anuncia que Líbano e Israel acordaron una tregua de 10 días mientras continúa su presión marítima a Irán

El líder republicano expresó su confianza de que este será un paso más hacia una paz duradera en el Medio Oriente. Foto: AFP

El líder republicano expresó su confianza de que este será un paso más hacia una paz duradera en el Medio Oriente. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días. El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social, tras intensas conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Joseph Aoun. Aunque Trump destacó que las conversaciones fueron "excelentes", Hezbolá se mostró cauteloso, y a través de su portavoz Ibrahim al Musawi, indicó que respetarán la medida si Jerusalén pone fin a sus ataques contra el movimiento.

Trump también mencionó que invitó a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca, como parte de sus esfuerzos para consolidar la paz en la región. El acuerdo de alto el fuego comenzará a las 5.00 p. m., y el líder republicano expresó su confianza de que este será un paso más hacia una paz duradera en el Medio Oriente, resaltando que resolver guerras es una de sus prioridades en la política exterior.

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Desde Beirut, la noticia fue recibida con cautela. Nawaf Salam, primer ministro libanés, celebró la tregua como una victoria para su país, calificándola de "demanda clave" desde el inicio del conflicto. Agradeció también a los países europeos y árabes por su intervención para alcanzar el acuerdo.

Líbano aislado

Solo horas antes del anuncio, el ejército libanés informó sobre la destrucción del puente de Qasmiyeh, ubicado sobre el río Litani, como parte de las acciones israelíes en curso. La infraestructura, considerada vital para la conexión entre las regiones de Tiro y Sidón, fue destruida con el objetivo de separar esas áreas del resto del país. Este ataque dejó una persona muerta y tres heridas, incluyendo un soldado.

La agencia libanesa NNA reportó previamente la devastación de esta infraestructura, conocida por ser el último enlace entre las regiones mencionadas. Además de las repercusiones humanitarias, el ataque subraya la creciente violencia y los esfuerzos del Estado israelí por aislar aún más al sur de Beirut, afectando gravemente la movilidad y la estabilidad en la región.

Continúa la amenaza marítima

En el frente contra Irán, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó al revelar que Estados Unidos mantendrá el bloqueo de los puertos de Teherán "el tiempo que sea necesario", además de llevar a cabo nuevos ataques contra la "infraestructura y red eléctrica" de Teherán por no llegar a un acuerdo. Cabe señalar que el impedimento comenzó el lunes, tras las conversaciones celebradas en Pakistán el fin de semana, las cuales no tuvieron ningún resultado exitoso.

"Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar —que es exactamente lo que están haciendo: sacar material de instalaciones bombardeadas y devastadas—, nosotros no hacemos más que fortalecernos", añadió la autoridad, al mismo tiempo que aseguró que el régimen carece de capacidad de protección.

Dan Caine, jefe del Estado Mayor, aclaró que "se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad" y advirtió que, de no acatarse, se hará "uso de la fuerza". Asimismo, mencionó que "13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta". Por su parte, Brad Cooper, jefe del Comando Central, indicó que están "ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos".

¿Una segunda ronda de negociaciones?

Mientras las presiones continúan, el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, se reunió este jueves con el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en busca de una posible segunda ronda de negociaciones con la República Islámica. El encuentro se dio con total normalidad, según las fotos publicadas por la agencia iraní Mizan, en las que se mostró a ambos en un cordial saludo.

El gobierno estadounidense expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque aún no se ha establecido una fecha para la reanudación de las conversaciones. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la disposición del gobierno de Donald Trump para avanzar, pero reconoció que las circunstancias aún están en evolución.

Por su parte, Irán mantiene su postura sobre el derecho a desarrollar un programa nuclear civil, que considera fundamental. Aunque el país manifestó su disposición a seguir negociando, se centró exclusivamente en el "nivel y tipo de enriquecimiento" de uranio, dejando claro que su derecho al programa nuclear no está sujeto a discusión.

La situación se complica aún más por las amenazas de Israel, cuyo ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que, si Teherán rechaza la propuesta de Estados Unidos, Jerusalén tomará medidas drásticas. Katz dejó claro que, en ese caso, se lanzarán ataques más contundentes contra objetivos estratégicos.