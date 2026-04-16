HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Alonso López Chau responde a Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara | La Verdad a Fondo

Mundo

Trump anuncia que Líbano e Israel acordaron una tregua de 10 días mientras continúa su presión marítima a Irán

Hezbolá se mostró cauteloso ante la medida, condicionando su respeto a que Israel detenga sus ataques. Mientras tanto, el primer ministro libanés celebró el acuerdo como una victoria crucial.

El líder republicano expresó su confianza de que este será un paso más hacia una paz duradera en el Medio Oriente. Foto: AFP
El líder republicano expresó su confianza de que este será un paso más hacia una paz duradera en el Medio Oriente. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días. El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social, tras intensas conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Joseph Aoun. Aunque Trump destacó que las conversaciones fueron "excelentes", Hezbolá se mostró cauteloso, y a través de su portavoz Ibrahim al Musawi, indicó que respetarán la medida si Jerusalén pone fin a sus ataques contra el movimiento.

Trump también mencionó que invitó a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca, como parte de sus esfuerzos para consolidar la paz en la región. El acuerdo de alto el fuego comenzará a las 5.00 p. m., y el líder republicano expresó su confianza de que este será un paso más hacia una paz duradera en el Medio Oriente, resaltando que resolver guerras es una de sus prioridades en la política exterior.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA: CÓMO INFLUYE TU ENTORNO EN CÓMO TE SIENTES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Desde Beirut, la noticia fue recibida con cautela. Nawaf Salam, primer ministro libanés, celebró la tregua como una victoria para su país, calificándola de "demanda clave" desde el inicio del conflicto. Agradeció también a los países europeos y árabes por su intervención para alcanzar el acuerdo.

PUEDES VER: China desea ser una potencia en la Antártida tras desafiar a EE.UU. y Rusia con sus cinco bases científicas y una nueva ley

lr.pe

Líbano aislado

Solo horas antes del anuncio, el ejército libanés informó sobre la destrucción del puente de Qasmiyeh, ubicado sobre el río Litani, como parte de las acciones israelíes en curso. La infraestructura, considerada vital para la conexión entre las regiones de Tiro y Sidón, fue destruida con el objetivo de separar esas áreas del resto del país. Este ataque dejó una persona muerta y tres heridas, incluyendo un soldado.

La agencia libanesa NNA reportó previamente la devastación de esta infraestructura, conocida por ser el último enlace entre las regiones mencionadas. Además de las repercusiones humanitarias, el ataque subraya la creciente violencia y los esfuerzos del Estado israelí por aislar aún más al sur de Beirut, afectando gravemente la movilidad y la estabilidad en la región.

Continúa la amenaza marítima

En el frente contra Irán, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó al revelar que Estados Unidos mantendrá el bloqueo de los puertos de Teherán "el tiempo que sea necesario", además de llevar a cabo nuevos ataques contra la "infraestructura y red eléctrica" de Teherán por no llegar a un acuerdo. Cabe señalar que el impedimento comenzó el lunes, tras las conversaciones celebradas en Pakistán el fin de semana, las cuales no tuvieron ningún resultado exitoso.

"Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar —que es exactamente lo que están haciendo: sacar material de instalaciones bombardeadas y devastadas—, nosotros no hacemos más que fortalecernos", añadió la autoridad, al mismo tiempo que aseguró que el régimen carece de capacidad de protección.

Dan Caine, jefe del Estado Mayor, aclaró que "se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad" y advirtió que, de no acatarse, se hará "uso de la fuerza". Asimismo, mencionó que "13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta". Por su parte, Brad Cooper, jefe del Comando Central, indicó que están "ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos".

¿Una segunda ronda de negociaciones?

Mientras las presiones continúan, el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, se reunió este jueves con el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en busca de una posible segunda ronda de negociaciones con la República Islámica. El encuentro se dio con total normalidad, según las fotos publicadas por la agencia iraní Mizan, en las que se mostró a ambos en un cordial saludo.

El gobierno estadounidense expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque aún no se ha establecido una fecha para la reanudación de las conversaciones. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la disposición del gobierno de Donald Trump para avanzar, pero reconoció que las circunstancias aún están en evolución.

Por su parte, Irán mantiene su postura sobre el derecho a desarrollar un programa nuclear civil, que considera fundamental. Aunque el país manifestó su disposición a seguir negociando, se centró exclusivamente en el "nivel y tipo de enriquecimiento" de uranio, dejando claro que su derecho al programa nuclear no está sujeto a discusión.

La situación se complica aún más por las amenazas de Israel, cuyo ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que, si Teherán rechaza la propuesta de Estados Unidos, Jerusalén tomará medidas drásticas. Katz dejó claro que, en ese caso, se lanzarán ataques más contundentes contra objetivos estratégicos.

Notas relacionadas
Trump enfrenta al papa León XIV por su postura contra la guerra en Irán y este le responde: "No tengo miedo, seguiré hablando"

Trump enfrenta al papa León XIV por su postura contra la guerra en Irán y este le responde: "No tengo miedo, seguiré hablando"

LEER MÁS
"Dios no está con los prepotentes y soberbios": Papa León XIV se pronuncia desde Argelia en medio de la tensión con Trump

"Dios no está con los prepotentes y soberbios": Papa León XIV se pronuncia desde Argelia en medio de la tensión con Trump

LEER MÁS
El costo de una guerra sin claros visos de paz

El costo de una guerra sin claros visos de paz

LEER MÁS
El aeropuerto más transitado del mundo está en un país de América: trasladó a más de 100 millones de personas y superó a China

El aeropuerto más transitado del mundo está en un país de América: trasladó a más de 100 millones de personas y superó a China

LEER MÁS
La historia de Charla Nash, la mujer que sobrevivió al ataque del chimpancé Travis en EE. UU.: enfrentó años de reconstrucción facial

La historia de Charla Nash, la mujer que sobrevivió al ataque del chimpancé Travis en EE. UU.: enfrentó años de reconstrucción facial

LEER MÁS
El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ambicioso proyecto a 4.000 metros de altura que perforará los Andes y conectará un país de América Latina con el océano Pacífico

El ambicioso proyecto a 4.000 metros de altura que perforará los Andes y conectará un país de América Latina con el océano Pacífico

LEER MÁS
El aeropuerto más transitado del mundo está en un país de América: trasladó a más de 100 millones de personas y superó a China

El aeropuerto más transitado del mundo está en un país de América: trasladó a más de 100 millones de personas y superó a China

LEER MÁS
América Latina posee el mejor guiso del mundo gracias a una combinación de carne y frijoles: la sarsa criolla es clave en su país

América Latina posee el mejor guiso del mundo gracias a una combinación de carne y frijoles: la sarsa criolla es clave en su país

LEER MÁS
Este país de América Latina lidera la producción de uvas en el mundo junto a China y logra superar 2 veces a Perú, Chile y EE.UU.

Este país de América Latina lidera la producción de uvas en el mundo junto a China y logra superar 2 veces a Perú, Chile y EE.UU.

LEER MÁS
"El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", afirma el Papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

"El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", afirma el Papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Ica, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Huánuco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados Lima Regiones Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para Senado y Cámara de Diputados

Mundo

"El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", afirma el Papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

Lula condena el accionar de Trump y asegura que "no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país"

El país de América Latina que supera a Perú y Colombia con la mayor producción de paltas en el mundo: le exporta más a EE.UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Ica, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Huánuco, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Resultados Lima Regiones Elecciones 2026 EN VIVO: conteo oficial ONPE para Senado y Cámara de Diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025