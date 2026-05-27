Estos son los feriados próximos que se celebrará en Perú, en el mes de junio. | Foto: composición LR

Estos son los feriados próximos que se celebrará en Perú, en el mes de junio. | Foto: composición LR

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El calendario de feriados del Perú 2026 contempla 16 fechas de descanso obligatorio para trabajadores del sector público y privado. Durante junio habrá dos feriados nacionales que permitirán a miles de ciudadanos hacer una pausa en sus actividades habituales y, en uno de los casos, disfrutar de un fin de semana largo.

Las celebraciones de este mes estarán relacionadas con la conmemoración de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, así como con la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo. Ambas fechas forman parte del calendario oficial peruano y suelen generar gran expectativa entre trabajadores y estudiantes por los posibles días de descanso adicionales.

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¿Qué días caen los 2 feriados que habrá en el mes de junio 2026?

El primer feriado será el domingo 7 de junio, jornada en la que se conmemora la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. Esta fecha fue incorporada oficialmente al calendario nacional mediante la Ley N.° 31788, publicada en el Diario Oficial El Peruano en 2023.

La Batalla de Arica recuerda uno de los episodios más representativos de la Guerra del Pacífico, ocurrido en 1880, cuando el coronel Francisco Bolognesi y sus tropas defendieron la plaza de Arica frente al ejército chileno. Cada año, esta fecha también sirve para rendir homenaje a los héroes nacionales.

Sin embargo, este descanso no generará un fin de semana largo para la mayoría de trabajadores, ya que caerá domingo, día habitual de descanso. Además, en 2026 tendrá un contexto especial porque coincidirá con la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente del Perú.

El segundo feriado de junio será el lunes 29, día de San Pedro y San Pablo. A diferencia del primero, esta fecha sí permitirá un descanso extendido de tres días para quienes descansan sábados y domingos.

¿Cuántos feriados quedan en 2026, según el calendario del Perú?

Tras los feriados de junio, el calendario oficial del Perú aún contempla varias fechas de descanso obligatorio durante el resto del 2026.

Julio

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.