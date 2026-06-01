Gustavo Petro no quiere reconocer el resultado de la primera vuelta frente al liderazgo de Abelardo de la Espriella

El mandatario reiteró sus dudas sobre la fiabilidad del software de conteo de votos, gestionado por empresas privadas. Foto: AFP.

El mandatario reiteró sus dudas sobre la fiabilidad del software de conteo de votos, gestionado por empresas privadas. Foto: AFP.

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En la jornada electoral del pasado domingo 31 de mayo, Colombia vivió un episodio de incertidumbre política. El preconteo de votos dio la victoria al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos, mientras que el candidato oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvo más de 9 millones.

A través de X, Petro afirmó que “el llamado recuento transmitido no tiene fuerza vinculante”. El mandatario reiteró sus dudas sobre la fiabilidad del software de conteo de votos, gestionado por empresas privadas, y señaló que los algoritmos del sistema “fueron variados en tres oportunidades” durante la última semana, agregando supuestamente 800.000 cédulas que no aparecen en el censo oficial.

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“Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”. Por ello, confirmó que solo aceptará los resultados cuando las comisiones escrutadoras, dirigidas por jueces de la República, completen el conteo oficial.

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Iván Cepeda se suma a la postura de Gustavo Petro

Por su parte, Iván Cepeda coincidió con la crítica sobre los resultados provisionales. Ante sus seguidores, afirmó que “hemos logrado más de 10 millones de votos mal contados” y denunció un desfase de alrededor de 850.000 personas en el censo electoral. Además, señaló la existencia de mesas con “votaciones atípicas” que están siendo verificadas.

“Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”, indicó el candidato que además, instó a Abelardo de la Espriella a mantener una debate previo a las segunda vuelta.

La respuesta del autodenominado outsider fue inmediata. Durante un acto en el Malecón de Barranquilla, el candidato calificó de “bandidos” a Petro y Cepeda y advirtió que “la democracia debe mantenerse, por la razón o por la fuerza”. También hizo un llamado a la fuerza pública para garantizar la validez de los comicios ante lo que considera intentos de desconocer la voluntad popular.

La realización del conteo en Colombia

La situación expone un doble proceso de conteo en Colombia: primero, un preconteo rápido realizado por la firma privada de los hermanos Bautista, cuyos resultados carecen de efectos jurídicos; luego, un escrutinio oficial llevado a cabo por comisiones compuestas por jueces y funcionarios públicos, cuyo recuento definitivo es el único que Petro asegura reconocer.

Con el 99,98% de los sufragios escrutados en el preconteo, De la Espriella, líder del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, ha obtenido el 43,74% votos (10.359.902), mientras que Cepeda ha logrado el 40,90% (9.687.508).