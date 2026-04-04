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Irán ataca un buque vinculado a Israel en el estrecho de Ormuz mientras Trump le da plazo de 48 horas para un acuerdo

Al mismo tiempo, se registró un ataque cerca de la planta nuclear iraní de Bushehr, dejando un muerto y provocando la evacuación de personal.

En un breve comunicado, Irán detalló que el barco, identificado como MSC Ishyka, se incendió.
En un breve comunicado, Irán detalló que el barco, identificado como MSC Ishyka, se incendió. | AFP

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este sábado que un dron impactó un buque vinculado a Israel en Ormuz, en medio de una escalada del conflicto con Estados Unidos y Tel Aviv. En un breve comunicado, el cuerpo militar detalló que el barco, identificado como MSC Ishyka, se incendió. Solo embarcaciones de países autorizados y ahora las que llevan ayuda humanitaria y productos esenciales podrán pasar por el estrecho, según la agencia Tasnim. Sin embargo, el presidente Donald Trump insiste en que “el infierno se apoderará de ellos” si no abren la vía o llegan a un acuerdo en 48 horas.

Nuevo ultimátum de Donald Trump a Irán por un acuerdo en la guerra. Foto: @realDonaldTrump/TruthSocial

Nuevo ultimátum de Donald Trump a Irán por un acuerdo en la guerra. Foto: @realDonaldTrump/TruthSocial

La ofensiva se produce en un contexto de intenso foco global sobre la búsqueda de un piloto estadounidense desaparecido tras el derribo de un avión de combate por fuerzas iraníes. Según la prensa internacional, Washington trabaja para localizar al segundo tripulante. Mientras tanto, continúan los bombardeos en la sexta semana de la guerra, como el reciente ataque contra la planta nuclear iraní de Bushehr, que dejó un fallecido, y la zona de la industria petroquímica en la provincia de Juzestán, sin víctimas confirmadas.

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Ataque cerca de la central de Bushehr y bloqueo fronterizo con Irak

Un proyectil alcanzó terrenos cercanos a la planta nuclear, una de las más sensibles de Irán, confirmó el Organismo Internacional de Energía Atómica, que subrayó su “profunda preocupación” por cualquier ofensiva próxima a instalaciones nucleares y añadió que no se detectaron aumentos en los niveles de radiación tras el impacto.

El equipo ruso Rosatom inició la evacuación de 198 especialistas que laboraban en el complejo tras el incidente cerca de la infraestructura. El director general de la entidad, Alexéi Lijachov, detalló a la agencia TASS: "Unos 20 minutos después de ese desafortunado ataque, los autobuses partieron de la estación de Bushehr hacia la frontera irano-armenia". Por su parte, el gobierno local aclaró que las detonaciones “no dañaron las partes principales de la central”, aunque admitió la persistencia de riesgos para la seguridad civil.

Simultáneamente, Irak clausuró el paso de Shalamcheh con su vecino ante una incursión aérea que terminó con la vida de un civil iraquí. El reporte oficial contabilizó además cinco heridos de gravedad, quienes recibieron atención en hospitales tras el traslado desde el límite binacional. Debido a esa crisis, el flujo comercial y de personas por dicho cruce permanece suspendido por tiempo indefinido, mientras las fuerzas aseguran la zona.

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Bombardeos alcanzan centros académicos en Teherán

El ministro de Ciencia, Hossein Simai Sarraf, confirmó que las ofensivas de EE. UU. y Tel Aviv impactaron en instituciones de alto nivel, como la Universidad Shahid Beheshti. Según el funcionario, “hasta la fecha, más de 30 universidades han sido blanco directo” de los misiles, lo que evidencia una expansión de las hostilidades hacia sectores civiles y académicos desde el inicio de la guerra en febrero.

La escalada bélica provocó consecuencias inmediatas en el golfo Pérsico y diversas ciudades de la región. En Dubái, las explosiones causaron destrozos en la sede de la empresa Oracle, mientras que en Baréin, la caída de proyectiles interceptados dejó cuatro ciudadanos heridos. Paralelamente, el gobierno iraní mantuvo su política de represión interna mediante la ejecución de dos opositores, al tiempo que las milicias de Teherán lanzaron ataques hacia territorio israelí en respuesta a las incursiones aéreas previas.

Por otra parte, las autoridades de Países Bajos investigan un atentado frente a un centro cristiano proisraelí, mientras que un hospital en la ciudad de Tiro registró 11 lesionados tras un bombardeo de Israel. Pese al riesgo en el estrecho de Ormuz, navíos de Turquía e India lograron transitar sin percances; no obstante, la comunidad global vigila con cautela cada movimiento para evitar un desastre humanitario mayor en Medio Oriente.

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