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Mundo

Guardia Revolucionaria amenaza con atacar universidades de EE. UU. en Medio Oriente tras bombardeos a centros educativos de Irán

Teherán aseguró que el gobierno de Donald Trump enfrentará represalias contra instalaciones educativas si no condena el ataque contra la Universidad de Ciencia y Tecnología.

Irán confirmó que los bombardeos lanzados por Estados Unidos dañaron la infraestructura de la Universidad de Ciencia y Tecnología.
Irán confirmó que los bombardeos lanzados por Estados Unidos dañaron la infraestructura de la Universidad de Ciencia y Tecnología. | Composición LR

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó con atacar universidades de Estados Unidos en Medio Oriente en respuesta al bombardeo de Washington y Jerusalén que dejó destruidos dos centros educativos de Irán.

A través de un comunicado difundido por medios iraníes, el organismo militar de Teherán advirtió al gobierno de Donald Trump que debe pronunciarse públicamente en contra del ataque y rechazarlo de forma oficial antes del 30 de marzo; de lo contrario, enfrentará represalias contra instituciones académicas estadounidenses en la región.

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Irán advierte riesgo para centros educativos de EE. UU.

En ese contexto, el CGRI aconsejó a empleados, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses que se alejen "un kilómetro" de los campus, ante el riesgo de que estos se conviertan en nuevos objetivos del conflicto bélico.

Centros como la Universidad de Texas A&M se encuentran en Catar y la Universidad de Nueva York en los Emiratos Árabes Unidos, según la Agence France-Presse (AFP).

La amenaza iraní se produjo luego de que explosiones sacudieran Teherán y alcanzaran la Universidad de Ciencia y Tecnología. Los medios locales aseveraron que solo hubo daños en la infraestructura.

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Trump prepararía despliegue militar en Teherán

Horas antes, el presidente iraní Masoud Pezeshkian apoyó la mediación de Pakistán para frenar la guerra con Estados Unidos e Israel durante una llamada con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif.

La conversación se realizó antes de una reunión programada para el domingo 29 en Islamabad entre los cancilleres de Arabia Saudita, Egipto y Turquía para tratar el conflicto bélico en Medio Oriente.

Sin embargo, el diario The Washington Post citó a funcionarios estadounidenses y señaló que el Pentágono prepara operaciones de varias semanas en territorio iraní con fuerzas especiales y tropas.

El reporte se conoce en un contexto en que la postura de Washington se refuerza con la llegada a la zona del buque de asalto anfibio Tripoli, cuya presencia fue confirmada este sábado 28 por el ejército estadounidense.

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