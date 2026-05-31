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Tras el sorpresivo anuncio de que Gianella Marquina Klug se convertirá en madre por primera vez a los 26 años, Melissa Klug no tardó en reaccionar públicamente a la noticia. La empresaria utilizó las historias en Instagram para expresar su felicidad compartiendo un insólito mensaje: “Seré abuela por cuarta vez”, escribió la influencer de 42 años.

Además, compartió la publicación en la que Gianella, egresada de Derecho, oficializó su embarazo mediante fotografías de la ecografía y tiernas imágenes junto al futuro padre, aunque ambos decidieron mantener sus rostros fuera de cámara. Cabe recordar que la ‘Blanca de Chucuito’ tiene tres nietos, todos hijos de Samahara Lobatón.

Melissa Klug festejó el embarazo de su hija Gianella Marquina. Foto: Instagram.

Melissa Klug se pronuncia tras embarazo de su hija mayor

La noche del domingo 31 de mayo, Gianella Marquina paralizó las redes sociales al anunciar en Instagram que se convertirá en madre por primera vez. Tras la noticia, Melissa Klug no tardó en reaccionar y expresó públicamente su emoción por esta nueva etapa que vivirá su hija junto a su pareja, con quien actualmente convive.

“Mi corazón explota a mil. Los amo, estoy tan feliz. Soy la nona más feliz del mundo. Te espero con ansias, mi vida”, escribió emocionada la empresaria en la publicación de su hija. Por su parte, su hermanastra, Melissa Lobatón Klug, también se pronunció: “Te esperamos, bebé”

Además, diversas figuras de la televisión y de las redes sociales también felicitaron a la joven abogada por el inicio de esta nueva etapa en su vida.

Gianella Marquina recibió su título como abogada

A finales de 2024, Gianella Marquina Klug culminó su carrera profesional de Derecho en una conocida universidad limeña. Allí asistieron a su graduación su padre Raúl Marquina, junto a su joven pareja, y su madre Melissa Klug.

“¡Lo logramos! Tengo demasiados sentimientos encontrados; me siento muy feliz y agradecida con la vida, con mi familia, con mis amigas lindas que me acompañaron todos estos años, viviendo en tiempo real los parciales y finales conmigo. Los adoro, nada de esto sería posible sin su amor y apoyo”, escribió en ese entonces Gianella.