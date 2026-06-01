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ONPE comenzará el traslado del material electoral a los locales de votación de Lima y Callao el viernes 5 de junio

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, aseguró que la entrega del material electoral se realiza a pesar del "tiempo acortado" para la segunda vuelta.

La entrega del material electoral contará con la misma fecha de inicio de la primera vuelta: dos días antes de los comicios. Foto: ONPE
La entrega del material electoral contará con la misma fecha de inicio de la primera vuelta: dos días antes de los comicios. Foto: ONPE
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El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, informó que la distribución del material electoral a los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao iniciará el viernes 5 de junio a las 10.00 p. m. de cara a la segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

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"Venimos cumpliendo con la entrega del material electoral a pesar del tiempo tan acotado", expresó Pachas.

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Es importante resaltar que, en la primera vuelta, la entrega del material electoral en Lima y Callao comenzó dos días antes de los comicios. Asimismo, en elecciones anteriores, como 2021 y 2016, se siguió el mismo protocolo.

Respecto a las demoras en la entrega del material el pasado 12 de abril, Pachas aseguró que los hechos son investigados y que los resultados se conocerían en aproximadamente ocho meses.

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En esa misma línea, el titular de la entidad electoral afirmó que la ONPE "trabaja intensamente" para facilitar la transparencia en la segunda vuelta del 7 de junio.

Asimismo, Pachas señaló que la ONPE coordina con diversas instituciones y organismos del Estado, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Policía Nacional del Perú (PNP), con el fin de garantizar el normal desarrollo de los comicios.

ONPE terminó el traslado de material electoral en el interior del Perú

En horas de la mañana de este lunes 1 de junio, la ONPE concluyó el despliegue del material a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en el interior del país.

Según la información del ente electoral, a partir de las 6.00 a. m. salieron 6 camiones desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín hacia las sedes de las ODPE de Jauja, Huancayo, El Tambo, Chincha, Ica, Huaral, Huaura, Cañete, Yauyos y Huarochirí. La actividad fue dirigida por el jefe interino de la institución.

Los vehículos son custodiados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), monitoreados constantemente a través de sistemas satelitales y acompañados por un representante de la Gerencia de Gestión Electoral.

El material electoral incluye cajas de sufragio y de reserva, paquetes destinados al coordinador del local de votación, señalética, rótulos, ánforas plegables y cabinas de votación.

El despliegue de los paquetes electorales se realizó bajo la supervisión de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), luego de que el material fuera inspeccionado y validado previamente por sus fiscalizadores.

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