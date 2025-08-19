Vladímir Putin no pensaría en un cese al fuego antes de reunirse con Volodímir Zelenski y Donald Trump. | Composición LR

Las tensiones entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin por la guerra Rusia-Ucrania no tienen fecha de fin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se reunió con ambos, aunque sin acuerdos concretos. La incertidumbre crece ahora con la posibilidad de un encuentro trilateral, la cual estaría organizando.

El presidente de EE.UU. no descartó juntar a los líderes de Ucrania y Rusia en las próximas semanas. Hasta el momento, no es oficial y un alto al fuego parece no estar en la agenda inmediata, como lo analizan Farid Kahhat y Jorge Antonio Chávez en una entrevista para La República. Ambos internacionalistas evalúan las consecuencias que podría traer esta reunión.

"No parece haber voluntad de Rusia de parar el fuego temporal"

Tras las reuniones de Donald Trump con Vladímir Putin, el viernes 15 de agosto, y con Volodímir Zelenski, el lunes 18 de agosto, el internacionalista Farid Kahhat señala que podría haber una "base de acuerdo". Primero, Ucrania tendría que ceder parte del territorio que Rusia conquistó en la guerra, como Crimea y Dombás. Solo de esta forma, el Estado ruso "cedería" el resto de territorios ocupados en 2022 y aceptaría las garantías de seguridad para los ucranianos sin que entren a la OTAN, según Kahhat.

Para el internacionalista, debería realizarse la reunión trilateral lo más pronto posible y buscarse un acuerdo definitivo entre Rusia y Ucrania para "poner fin a la guerra". Hasta el momento, Kahhat aclara que "no parece haber voluntad de Rusia de parar el fuego temporal, mientras se negocia".

Por su parte, Jorge Antonio Chávez cree que existen complejidades, tomando en cuenta que en las reuniones de jefes de estados "no se suele negociar las cosas" por la existencia de equipos diplomáticos, quienes se encargan de evaluar "las cuestiones técnicas más sensibles".

Rusia temería un cese al fuego con Ucrania

El internacionalista Farid Kahhat precisó que si no ocurre un cese al fuego, Rusia podría "seguir creando hechos consumados" sobre Ucrania. No obstante, existe un temor para Rusia: que Ucrania use esa decisión (alto al fuego) para "fortificar posiciones defensivas y recibir armamento occidental", añadió.

En la reciente reunión con Zelenski, Donald Trump comentó que no es urgente un alto al fuego inmediato entre Ucrania y Rusia, postura que el internacionalista Jorge Chávez no comparte. "No veo por qué el presidente de EE.UU. estaría en desacuerdo tomando en cuenta de los inmensos daños a la población civil ucraniana", comentó. Asimismo, explicó que mantener las hostilidades sería algo que "favorece" a Putin por las capacidades que maneja y consideraría que "el tiempo juega a su favor".

¿Un cese al fuego o un acuerdo de paz?

Un "alto al fuego" y un "acuerdo de paz" son los dos puntos más debatidos en este contexto de la guerra Rusia-Ucrania. Según Europa Press, el primero es una suspensión temporal de hostilidades que no implica un acuerdo de ambas partes; mientras que lo segundo se centra en un tratado formal definitivo que marca el fin de la guerra. Aquí se establecen bases legales, política y sociales para una paz duradera.

Jorge Chávez en desacuerdo con Donald Trump: "Creo que un cese al fuego sería un primer paso positivo", aseguró. Para el internacionalista, esta decisión abriría paso a un "acuerdo de mayor calado". Con un acuerdo de paz, según el experto, ya se podría abordar mejor las preocupaciones e intereses de las partes.

Por su parte, Farid Kahhat remarcó que Rusia no ve con buenos ojos un cese al fuego porque así este "ganando poco terreno con un alto costo" se encuentra avanzando por primera vez en mucho tiempo. "Le está demostrando a Ucrania en la práctica que puede obtener más mediante la guerra de lo que estaría dispuesto a conceder por ahora en las negociaciones", explicó el especialista.

Putin podría ser arrestado en una reunión trilateral en Europa

El pasado fin de semana, el canciller alemán, Friedrich Merz, propuso que la reunión de Volodímir Zelenski, Vladímir Putin y Donald Trump se realice en Europa. No ha sido confirmado, pero de ser así, el panorama se complicaría para el presidente ruso.

El internacionalista Chávez consideró que el líder ruso podría afrontar un arresto en caso de que la reunión trilateral ocurra en Europa debido al tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. "Si Putin llegará a uno de estos países, habría la obligación de arrestarlo", añadió.

Farid Kahhat compartió la misma opinión y añadió que el mandatario ruso está "bajo requisitoria" por la misma corte, la cual maneja una jurisdicción en la mayoría de países de la Unión Europea. "Aterrizar en un país que sea miembro de la Corte es riesgoso para Putin", dijo.