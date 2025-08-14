Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro
El gobierno de Donald Trump mencionó que propiedades multimillonarias y coches de alta gama formarían parte de los bienes incautados a Nicolás Maduro.
Más de 700 millones de dólares. Así estarían valorados los bienes millonarios que el gobierno de Donald Trump incautó a Nicolás Maduro en República Dominicana y Florida.
Este decomiso fue confirmado por la fiscal general Pam Bondi, quien consideró a Maduro como "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".
¿Qué bienes millonarios incautó Donald Trump a Nicolás Maduro?
En una entrevista con la cadena Fox News, la fiscal Pam Bondi mencionó los bienes millonarios que la administración Trump incautó recientemente a Nicolás Maduro:
- Dos aviones privados
- Nueve coches de alta gama
- Mansión en República Dominicana
- Propiedades multimillonarias en Florida
- Joyas
- Yates
- Dinero en efectivo
- Granja de caballos
Según el gobierno de Estados Unidos, los activos confiscados habrían sido adquiridos con recursos ilícitos y utilizados para pagar a terroristas colombianos con armas y efectivo, con el fin de incrementar la producción de cocaína.
Trump y los 50 millones de dólares por la captura de Maduro
La reciente incautación ocurrió después de que el gobierno de Donald Trump ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Este monto supera las recompensas que en el pasado se establecieron por figuras como Osama bin Laden o Saddam Hussein.
"Maduro utiliza organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Soles para traer drogas letales y violencia al país", aseguró Pam Bondi. La fiscal también indicó que el decomiso se enmarcó en la lucha estadounidense contra el crimen organizado transnacional.
La líder opositora María Corina Machado aseguró que la medida de Trump podría acelerar una salida política en Venezuela. Sin embargo, el canciller venezolano Yvan Gil calificó el anuncio como una "cortina de humo" para desviar la atención de otros asuntos, como el caso de Jeffrey Epstein.