Desde sus inicios como DJ hasta convertirse en cantante de música urbana, El Cangri del Callao ha luchado por su lugar en la música. | Composición LR

Cristian Daniel Guancaguari Armez, más conocido como El Cangri del Callao, se ha convertido en uno de los nombres más comentados dentro de la música urbana en Perú. El artista chalaco no solo ha revolucionado los velorios con sus presentaciones cargadas de reggaetón, sino que también ha comenzado a posicionarse en escenarios internacionales, siendo recientemente invitado a presentarse en Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Patterson durante las celebraciones por las fiestas patrias peruanas en Estados Unidos.

A pesar de haber viajado con una visa de turista, logró encender al público latino en tierras norteamericanas, dejando huella como un representante genuino del reggaetón de la vieja escuela. “Apenas subí, se sintió el calor de la gente, vibraban, saltaban, cantaban”, declaró con emoción sobre su paso por Patterson, donde fue ovacionado por una multitud conformada en un 90% por peruanos.

Con miras a expandir su carrera, El Cangri del Callao busca convertirse en un referente del reggaetón peruano. Foto: Composición LR

De DJ a cantante de música urbana: el origen de una carrera con sabor 'chalaco'

La historia musical de El Cangri del Callao comenzó hace 15 años, cuando alquilaba luces y sonido para eventos. Su incursión en los escenarios fue casi accidental: empezó como DJ de un joven cantante, luego animador, y finalmente cantante a dúo. Tras separarse de su compañero, Cristian adoptó el rol de solista y creó el grupo “Los Cangri Boys”.

Sin embargo, las oportunidades eran escasas y mal remuneradas. “Había discotecas que te hacían cantar gratis para ‘probarte’, y terminábamos regalando el show”, recordó. Debido a esta situación, abandonó la música durante ocho años para enfocarse en sus negocios gastronómicos, especialmente en Cangri Burger, su cadena de restaurantes. Pero tras una dura caída empresarial, regresó con más fuerza, invirtiendo directamente en su carrera artística.

El reggaetón entra a las funerarias: la polémica que lo hizo viral

Una de las decisiones más controvertidas, y virales, de su carrera fue presentarse en velorios. La idea surgió tras la muerte de un fan que deseaba conocerlo. Su familia lo invitó a cantar en el funeral, y desde entonces, el formato se repitió. “No voy a cantar cosas tristes, yo voy a llevar alegría”, explica.

El video de ese primer evento superó los 12 millones de vistas en redes sociales. Aunque inicialmente recibió un 80% de comentarios negativos, con el tiempo el apoyo fue creciendo. “Ahora el 80% lo aprueba. La gente entendió que no se trata de burla, sino de celebrar la vida con música urbana”, afirma. Incluso creó una canción alusiva: “El cajón”, un homenaje para esos fiesteros que ya no se encuentran con nosotros.

Expansión internacional: de Perú al mapa global del reggaetón

Consciente de que Perú aún no cuenta con un gran referente en el reggaetón internacional, El Cangri del Callao ha comenzado a construir alianzas con artistas de otros países. Ya ha grabado temas con Marcianeke y Joan de Chile, además de colaborar con El Gato Volador de Panamá. Su meta es clara: primero consolidarse como el referente del reggaetón peruano, y luego posicionarse a nivel global.

“Cuando se habla de reggaetón se menciona a Puerto Rico, Colombia, Panamá, Chile, pero nunca al Perú. Eso quiero cambiar”, enfatiza. Su enfoque está en representar al Callao y rescatar el carácter auténtico del género urbano, alejándose de la tendencia local en la que predominan influencers y chicos reality como cantantes.

Estados Unidos solo fue el comienzo: el 'Cangri' y su proyección hacia Puerto Rico

En julio de 2025, Cristian fue invitado a los festejos patrios peruanos en varias ciudades de Estados Unidos, donde fue recibido con entusiasmo. Si bien asistió como invitado turístico por limitaciones de su visa, ya se prepara para una gira formal con contrato de trabajo. “Esta vez iré como artista. La gente va a ver el verdadero show del Cangri del Callao: se goza, se salta, se grita”, promete.

Su próximo objetivo: Puerto Rico. “Yo hago reggaetón old school, te canto un hit de Nicky Jam, Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón. Un popurrí de la historia del reggaetón. Si canto eso allá, me van a recibir con los brazos abiertos”, asegura. Según él, su espectáculo es único a nivel internacional por mezclar en vivo los grandes éxitos del género en un solo show.

El manejo del público y su experiencia son las claves de su éxito

Con estudios en locución radial y más de 15 años de experiencia, nuestro querido 'Cangri del Callao' ha perfeccionado su capacidad de manejar al público en cualquier contexto, incluso en velorios. “He aprendido a desconectar a la gente de su mundo y conectarlos al mío”, comenta. Su habilidad para improvisar y generar momentos de alegría le ha permitido destacar en un panorama musical cada vez más competitivo.

“Ahora disfruto cada show, cada entrevista, cada viaje. No todo es de la noche a la mañana. Mis hijos me ven trabajar y aprender que hay que disfrutar del proceso”, dice. "Se puede decir que soy un joven del Callao que está saliendo de otra manera con su talento. Mis inicios han sido duros, pero es parte del proceso... Si no hubiese pasado por lo que pasé, quizás no estuviera acá ahorita. Y si estuviera acá, no sería con esta fuerza."

