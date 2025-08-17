HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a las elecciones en Bolivia, critica el modelo económico de Trump: “Voy a reducir aranceles”

Su plan incluye reactivar la economía de Bolivia mediante la inversión extranjera, buscando apoyo del FMI y otros organismos.

Jorge Quiroga negociará los aranceles aplicados por Estados Unidos.
Jorge Quiroga negociará los aranceles aplicados por Estados Unidos. | Composición LR

El exmandatario y actual candidato presidencial de Bolivia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, fue entrevistado por Andrés Oppenheimer para CNN, donde mencionó sus principales propuestas en caso de volver al sillón principal de la Casa Grande del Pueblo en 2025.

Entre sus principales propuestas estuvieron las relaciones diplomáticas con otros países, y, sobre todo, el modelo económico que implementaría. Por ello, cuestionó los aranceles impuestos por Donald Trump desde Estados Unidos a las importaciones.

PUEDES VER: La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que está conquistando EEUU: "Te damos tu yapa"

¿Qué dijo Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre los aranceles de Donald Trump a Bolivia?

Quiroga criticó la política proteccionista de la administración de Trump, en especial el aumento de aranceles a productos importados, que afectaron a múltiples países, incluida Bolivia.

“Los países que suben tarifas no me gustan”, aseguró. Además, reafirmó que su gobierno se enfocará en disminuir las tasas aduaneras y en firmar acuerdos bilaterales que protejan las inversiones, a pesar de que Estados Unidos ha reducido sus políticas de libre comercio. “Yo voy a reducir aranceles”, aseguró.

PUEDES VER: Estados Unidos suspende visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza por "una revisión exhaustiva del proceso"

¿Cuáles son las promesas presidenciales de Jorge ‘Tuto’ Quiroga en Bolivia?

En su plan de gobierno, Jorge Quiroga anunció medidas enfocadas en reactivar la economía boliviana mediante la inversión extranjera y la reducción del gasto estatal. El candidato declaró que buscará apoyo financiero de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar un programa de estabilización monetaria. “Hay una devaluación y una inflación galopante”, respondió.

Además de sus propuestas macroeconómicas, Quiroga expresó su intención de industrializar el sector del litio a través de una alianza regional con Argentina y Chile. En su visión, esta cooperación convertiría al llamado “triángulo del litio” en una potencia en la fabricación de baterías y en un polo atractivo para empresas tecnológicas.

