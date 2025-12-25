HOYSuscripcion LR Focus

Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

El periodista perdió la compostura y lanzó unos periódicos que estaban sobre la mesa a su compañero Óscar Paz, para luego abandonar el set, tras mostrar una postura diferente sobre los posibles fichajes de Universitario, entre ellos el senegalés Sekou Gassama.

Gonzalo Núñez abandona el set luego de debate con su compañeros. Foto: composición LR/ Exitosa Deportes
En una reciente edición del programa Exitosa Deportes se habló sobre los refuerzos de Universitario de Deportes. Durante el desarrollo del programa se vivió un tenso momento cuando, en pleno debate, Gonzalo Núñez abandonó el set tras estar en desacuerdo con sus compañeros debido a que se comentaba el posible fichaje del africano Sekou Gassama por Universitario.

Esto no fue todo, ya que el periodista perdió la compostura y lanzó algunos periódicos que estaban sobre la mesa a uno de sus colegas. No obstante, no hubo mala reacción; pues sus demás compañeros tomaron la situación con humor, señalando entre risas que "esta es la primera" en referencia a su abandono del set.

Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate

Durante la conversación se habló de Caín Fara y otros rumores sobre fichajes que la 'U' podría realizar para esta campaña en la Liga 1 y la Copa Libertadores. No obstante, al mencionar a Sekou Gassama, comenzaron los argumentos del periodista Óscar Paz, quien cuestionó la trayectoria del jugador africano. Ante esto, Núñez le respondió: "No has visto al jugador, no conoces cómo juega". Fue en ese momento cuando perdió los estribos y lanzó los periódicos que estaban sobre la mesa.

¿Quién es Sekou Gassama el posible fichaje de Universitario?

Sekou Gassama es un jugador senegalés que, según el periodista deportivo Enrique Vega, mantiene conversaciones avanzadas para su posible llegada a Ate. Tras finalizar su contrato con el Eldense a fines de junio, pasó el segundo semestre de 2025 sin equipo. En dicho club disputó 11 partidos, anotó un gol y dio una asistencia durante la primera mitad del año.

Anteriormente, entre 2023 y 2024, jugó en el Anorthosis Famagusta de Chipre y en el USM Alger de Argelia, ambos equipos de primera división. La mayor parte de su carrera (2013-2023) se desarrolló en España, donde defendió a clubes como Real Valladolid, Málaga, Racing de Santander, así como a filiales de Valencia y Rayo Vallecano, entre otros.

