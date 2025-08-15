Trump sobre fin de la guerra en Ucrania tras reunirse con Putin: "Hubo algunos avances, pero no hay acuerdo"
Donald Trump señaló que llamará a la OTAN y al presidente Zelenski para informarle sobre la reunión con Putin realizada este viernes 15 de agosto.
Luego de finalizar la cumbre junto a Vladimir Putin en Alaska, Donald Trump descartó el fin de la guerra con Ucrania: "No habrá un acuerdo hasta que haya un acuerdo", señaló el republicano. Sin embargo, reconoció que él y Putin lograron avanzar en ciertos temas.
Además, mencionó que en breve se pondrá en contacto con la OTAN y, con el presidente Zelenski para ponerlo al tanto de lo sucedido en la reunión de hoy.
Ampliaremos en breve