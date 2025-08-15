HOYSuscripcion LR Focus

Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”
Trump: "Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente"     
Trump sobre fin de la guerra en Ucrania tras reunirse con Putin: "Hubo algunos avances, pero no hay acuerdo"

Donald Trump señaló que llamará a la OTAN y al presidente Zelenski para informarle sobre la reunión con Putin realizada este viernes 15 de agosto.

Finalizó la cumbre entre Donald Trump y Putin en Alaska.
Finalizó la cumbre entre Donald Trump y Putin en Alaska. | AFP

Luego de finalizar la cumbre junto a Vladimir Putin en Alaska, Donald Trump descartó el fin de la guerra con Ucrania: "No habrá un acuerdo hasta que haya un acuerdo", señaló el republicano. Sin embargo, reconoció que él y Putin lograron avanzar en ciertos temas.

Además, mencionó que en breve se pondrá en contacto con la OTAN y, con el presidente Zelenski para ponerlo al tanto de lo sucedido en la reunión de hoy.

Ampliaremos en breve

Estas son las primeras imágenes del encuentro histórico entre Trump y Putin en la cumbre en Alaska

Estas son las primeras imágenes del encuentro histórico entre Trump y Putin en la cumbre en Alaska

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin culminan conferencia de prensa

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin culminan conferencia de prensa

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin culminan conferencia de prensa

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump y Putin culminan conferencia de prensa

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: "Es un cuento digno de una mala serie"

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

Última encuesta presidencial Bolivia 2025: ¿Doria Medina o Quiroga? ¿Quién va ganando los comicios, según los últimos sondeos?

Última encuesta presidencial Bolivia 2025: ¿Doria Medina o Quiroga? ¿Quién va ganando los comicios, según los últimos sondeos?

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Miss Universo Rusia 2017 fallece a los 30 años luego de semanas internada debido a accidente con un alce

Miss Universo Rusia 2017 fallece a los 30 años luego de semanas internada debido a accidente con un alce

Periodista rusa, acusada de 'falsificar información', intentó quitarse la vida por tercera vez tras ser encarcelada

Periodista rusa, acusada de 'falsificar información', intentó quitarse la vida por tercera vez tras ser encarcelada

