Luego de finalizar la cumbre junto a Vladimir Putin en Alaska, Donald Trump descartó el fin de la guerra con Ucrania: "No habrá un acuerdo hasta que haya un acuerdo", señaló el republicano. Sin embargo, reconoció que él y Putin lograron avanzar en ciertos temas.

Además, mencionó que en breve se pondrá en contacto con la OTAN y, con el presidente Zelenski para ponerlo al tanto de lo sucedido en la reunión de hoy.

