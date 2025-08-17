HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump - Zelensky en vivo, en la Casa Blanca: última hora de la reunión entre los presidentes de EEUU y Ucrania para poner fin a la guerra con Rusia

El presidente de los Estados Unidos abordará el conflicto bélico en Ucrania, donde discutirá con Zelenski la demanda de un alto el fuego después de tres años de iniciado el conflicto con Rusia.

Trump y Zelenski se reunirán en Washington tras realizarse la cumbre entre el presidente de EE.UU. con Putin. Foto: AFP
Trump y Zelenski se reunirán en Washington tras realizarse la cumbre entre el presidente de EE.UU. con Putin. Foto: AFP

Donald Trump recibirá en la Casa Blanca, por segunda vez en este año, al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien en febrero debatió sobre el conflicto bélico que mantiene con Rusia. En esta ocasión, Zelenski vendrá acompañado con líderes europeos y de la OTAN, quienes anunciaron la reunión para este lunes 18 de agosto.

El alto el fuego en Ucrania, después de tres años que el Kremlin ordenó la invasión, fue una de las principales demandas de Trump antes de la reunión, a la que Ucrania y sus aliados europeos no fueron invitados. Pero después de que la reunión con Vladímir Putin no produjo ningún avance, Trump descartó un cese inmediato a la guerra en Ucrania, una medida que parecería favorecer a Rusia.

¿Quiénes asistirán a la reunión de Trump y Zelenski?

A la cita de este lunes asistirán el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los líderes se reunieron el domingo para anunciar que acompañarían a Zelenski. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, también asistirá.

Macron afirmó que el equipo de apoyo de alto nivel, autodenominado la "coalición de los dispuestos", buscaba mostrar un frente unido entre Europa y Ucrania. "Si hoy mostramos debilidad frente a Rusia, estamos sentando las bases para futuros conflictos", declaró el domingo.

¿De qué hablaron Trump y Putin en su reunión?

La cumbre tuvo como tema principal la guerra en Ucrania. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de alcanzar un Acuerdo de Paz directo para poner fin al conflicto, en lugar de un alto el fuego temporal, que consideran insostenible a largo plazo. Aunque no se llegó a un acuerdo formal durante la reunión, ambos mandatarios resaltaron lo importante del encuentro para las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, la cual había empeorado en los últimos años.

Según RT, durante la reunión, Putin expresó que para lograr una solución sostenible y duradera, es esencial que se tengan en cuenta las legítimas preocupaciones de Rusia y que se restablezca un equilibrio justo en la seguridad de Europa y del mundo en general, además el mandatario ruso indicó que la reunión se había llevado a cabo en un ambiente "constructivo y de respeto mutuo".

Ambos líderes coincidieron en que la seguridad de Ucrania debe ser garantizada y expresaron la esperanza de que sus esfuerzos conduzcan a la paz en el país. Putin también pidió que las autoridades ucranianas y los líderes europeos perciban las negociaciones de manera constructiva, sin crear obstáculos o generar intrigas que puedan impedir el progreso hacia una solución pacífica.

