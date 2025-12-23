Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

El Gobierno de Panamá tomará medidas contra buques petroleros tras la interceptación del supertanquero Centurias por Estados Unidos. | GUSTAVO GRANADO / AFP

El Gobierno de Panamá anunció que tomará medidas contra varios buques petroleros registrados bajo su bandera, luego de que Estados Unidos interceptó en el Caribe al supertanquero Centurias, señalado por presuntamente transportar crudo venezolano en violación de sanciones internacionales. Según el canciller Javier Martínez-Acha, las embarcaciones implicadas “no respetaron la legislación marítima panameña” y habrían incurrido en serias irregularidades operativas.

La investigación preliminar indica que las naves desconectaron deliberadamente sus sistemas de localización y presentaron inconsistencias en documentación e identidad, lo que podría derivar en sanciones administrativas. Entre las posibles medidas se encuentra la cancelación del registro naval, una facultad que Panamá puede aplicar cuando un buque vulnera su normativa o afecta la reputación de su pabellón.

Irregularidades detectadas y defensa del prestigio del pabellón panameño

Las autoridades panameñas detallaron que el Centuries fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos tras salir de aguas venezolanas, mientras operaba bajo bandera panameña sin acatar plenamente las normas nacionales e internacionales de navegación. La desconexión del transpondedor, cambios recientes en el nombre del buque y dudas sobre la tripulación fueron identificados como “señales de alerta” en el marco de la investigación.

Martínez-Acha afirmó que Panamá actuará para garantizar que su registro —uno de los más grandes del mundo, con más de 8.800 embarcaciones— mantenga estándares de transparencia. El gobierno recalcó que no permitirá que su bandera sea utilizada en operaciones opacas vinculadas a redes de comercio energético sancionado.

Operativos de EE. UU. y presión internacional sobre el transporte de crudo sancionado

El caso del Centuries forma parte de una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra barcos implicados en el transporte clandestino de petróleo venezolano. Washington informó que mantiene operativos activos en el Caribe contra otras embarcaciones, entre ellas el Bella 1, presuntamente asociada a esquemas de evasión de sanciones mediante cambios de identidad, uso de banderas de conveniencia y navegación sin rastreo satelital.

Estas acciones responden al endurecimiento de los controles internacionales sobre la red de buques que sostiene el comercio de crudo de países sancionados como Venezuela, Irán y Rusia. En este contexto, Panamá sigue de cerca la evolución del caso y determinará las sanciones finales una vez concluyan las investigaciones, en medio de una creciente presión global por frenar el uso de “flotas fantasma” en el comercio petrolero.