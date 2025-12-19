La agencia Moody's elaboró un ranking con los países que lideran la exportación de arándanos. | Foto: composición LR/IA

La agencia Moody's elaboró un ranking con los países que lideran la exportación de arándanos. | Foto: composición LR/IA

La industria mundial del arándano ha experimentado un notable impulso en los últimos años. La agencia Moody's informó que la producción de arándanos frescos y procesados creció de 1 millón de toneladas métricas registrados en 2018 a 2,1 millones en 2024. Además, estimó que el mercado del 'oro azul' aumentará 15% en 2025, gracias a la creciente demanda en países emergentes y desarrollados.

En consecuencia, la oferta de arándano se ha diversificado en diferentes regiones. En este escenario, un país de América Latina ha emergido como un actor clave. Actualmente destaca como uno de los principales exportadores gracias a su robusta capacidad de producción, la rápida implementación de tecnologías agrícolas y la creación de una cadena agroexportadora que opera con alta eficiencia.

El líder de la exportaciones mundiales de arándanos está en América Latina

Moody's reveló que Perú es el líder mundial en la exportación de arándanos frescos. En 2024, el país latinoamericano vendió más 300 millones de toneladas métricas. De esta manera, las ventas ascendieron a US$2.252 millones, lo que refleja un notable crecimiento desde los US$30 millones que registró en 2014.

La agenció prevé que, en 2025, las exportaciones peruanas de arándanos alcancen un nuevo récord histórico. El superávit se explica por las siguientes razones:

Las condiciones en la costa y sierra peruana permiten una cosecha fuera de la temporada alta de otros productores importantes, como México y Chile.

La innovación y genética por la adopción de variedades mejoradas adaptadas a los suelos y climas peruanos con niveles de productividad altos.

La constante inversión en nuevas tecnologías en la producción y cadena de suministro.

Los acuerdos comerciales que Perú ha firmado con diversos países a lo largo de los años.

Perú vende este producto a más de 33 destinos alrededor del mundo. A pesar de la diversificación de sus mercados, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial, ya que representa aproximadamente el 55% del total de las exportaciones. Europa y China siguen en la lista, con participaciones del 24% y 12%, respectivamente.

Los principales productores de arándanos a nivel mundial

Por otro lado, Moody's indicó que China se posicionó como el principal productor de arándanos frescos y procesados a nivel mundial em 2024. Obtuvo el 32% de la producción global con alrededor de 700 millones de toneladas métricas. Asimismo, el mercado chino se torna estratégico por el aumento del consumo interno, resultado de la expansión de su clase media y una creciente preferencia por alimentos saludables en la dieta de su población.

Estados Unidos se ubicó en el segundo lugar, con una participación aproximada del 17%, lo que se tradujo en menos de 300 millones de TM. Incluso, destacó como el principal importador mundial, con un volumen de 306.000 toneladas métricas para 2024. Le siguió Perú, que ha consolidado su liderazgo en América del Sur, donde su producción representa un 65% del total regional.