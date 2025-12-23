Parque de las Leyendas anuncia ingreso totalmente gratuito en enero 2026: ¿quiénes tienen pase libre?

El Parque de las Leyendas ofrecerá ingreso gratuito al público en general durante el mes de enero de 2026. | Difusion

El Parque de las Leyendas anunció que en enero de 2026 habrá ingreso gratuito para todas las personas en sus sedes de San Miguel y Huachipa, tanto en las instalaciones como en los eventos. Esta medida se dio con el objetivo de dar la bienvenida al nuevo año.

El beneficio estará disponible durante todo el primer mes del año y permitirá participar en recorridos guiados, talleres y celebraciones organizadas por el zoológico. Asimismo, los guías oficiales podrán acceder al servicio presentando su credencial vigente emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

¿Quiénes tienen pase libre al Parque de las Leyendas durante enero de 2026?

Otros beneficiarios son los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, quienes podrán acceder sin costo presentando la documentación correspondiente. Este colectivo podrá participar en muestras de tradiciones peruanas, talleres culturales y exposiciones de nacimientos.

Para más información sobre el Parque de las Leyendas, se puede acceder a sus canales oficiales y plataformas digitales, donde se detallan los horarios de atención, tarifas, actividades educativas y eventos especiales dirigidos al público en general.

Precios para ingresar al Parque de las Leyendas

Estas son las tarifas vigentes del Parque de las Leyendas (Lima, Perú) para el ingreso al zoológico y sus áreas principales. Los precios se mantienen todos los días, incluidos los feriados:

Entrada general (personas de 13 años a más): S/ 15.00

Niños (de 3 a 12 años): S/ 8.00

Adultos mayores (60 años o más): S/ 4.00

Personas con discapacidad: Ingreso gratuito presentando carnet Conadis y con un acompañante.

Importante presentar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para validar la edad y el tipo de entrada al ingresar al parque.

