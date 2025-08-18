Donald Trump busca eliminar el voto por correo para las elecciones de 2026. | Composición LR | Ariana Espinoza

El presidente Donald Trump anunció que firmará un decreto para eliminar el voto por correo y las máquinas de votación en las elecciones de Estados Unidos. Esta iniciativa responde a las críticas que hizo contra esta modalidad de sufragio tras perder ante Joe Biden en 2020.

"Estados Unidos no puede tener todas las votaciones por correo. Será la elección amañada más grande de la historia", tuiteó Trump el 24 de mayo de 2020.

Trump anuncia que eliminará el voto por correo y las máquinas de votación

A través de Truth Social, el presidente Donald Trump mencionó que liderará un movimiento para eliminar el voto por correo y las máquinas de votación. Para el republicano, este aparato es "ineficaz, carísimo y muy contradictorio".

"Cuestan diez veces más que el preciso y sofisticado papel con marca de agua, que es más rápido y no deja ninguna duda sobre quién ganó y quién perdió las elecciones", escribió en la mencionada plataforma.

Tras perder con Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, denunció sin fundamentos fraudes electorales generalizados, especialmente en el voto por correo. Sin embargo, en los últimos comicios, se emitió algo más del 30% de los votos por correo.

Donald Trump y el voto por correo en Estados Unidos

Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020 a Donald Trump al obtener 306 votos. Superó al republicano en Arizona, Georgia, Nevada, Pensilvania, Wisconsin y Michigan.

Trump aseguró que la eliminación del voto por correo permitirá restaurar la "honestidad" y la "integridad" para las elecciones de medio mandato de 2026, pese a la "oposición de los demócratas", a los que nuevamente acusó de hacer "trampas" con este método de votación que, según aseveró, solo utiliza Estados Unidos.