¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
Sociedad

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

La pareja de Sheyla Gutiérrez, la peruana desaparecida en Estados Unidos (EE. UU), es el principal sospechoso de la muerte y desaparición de la mujer.

Peruana desaparecida en Estados Unidos
Peruana desaparecida en Estados Unidos | Foto: composición LR | difusión

La familia de Sheyla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana desaparecida en Estados Unidos, confirmó con tristeza que encontraron el cuerpo de su ser querido. Esta lamentable noticia también fue confirmado por el Ministerio de la Mujer en un tuit que luego borró, lo que ha perjudicado las investigaciones, según los familiares.

"Nosotros confirmamos lo que señaló el Ministerio de la Mujer en un tuit. Nosotros ya teníamos conocimiento el día de ayer. Lamentamos el tuit que ha sido publicado por el Ministerio, porque ha puesto en riesgo la investigación en Estados Unidos, el trabajo que se viene realizando en el Perú. En memoria de mi hermana le pido que cualquier publicación que realice del caso, consulte con la familia", declaró la hermana.

Hijos de peruana desaparecida llegaron al Perú y pareja fue detenida

A la par, los hijos de Sheyla, quienes también habían sido reportados como desaparecidos, fueron hallados junto a su pareja Josimar Cabrera, el principal sospechoso de la desaparición de la mujer. Cabrera regresó a Perú el pasado sábado con los tres menores y fue detenido por la Policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los niños llegaron en un vuelo desde México, luego de haber cruzado la frontera con su padre gracias a un salvoconducto.

La hermana de Sheyla expresó su dolor y desesperación por la desaparición de su familiar. Recordó un video que grabó las cámaras de seguridad de los exteriores de la vivienda de la víctima, en donde se observa a Cabrera arrastrar un bulto. En declaraciones ante la prensa, manifestó que Sheyla fue víctima de feminicidio.

"Es una mujer que ha sido víctima de feminicidio. Pónganse una mano al corazón. Estos tres niños se podrían ir con el asesino de mi hermana", declaró. Además, informó que la familia de Sheyla se comunicó con la madre de su pareja, Cabrera, pero ella no le informó nada sobre el paradero de su hermana.

"Le llorábamos a la mamá de Josimar para que nos dijera donde estaba. Hasta el día de hoy no sabemos dónde está mi hermana. Tenemos evidencia por los detectives que hay allá que ella todo el tiempo se comunicó con él. Ella, su papá Fidel", manifestó.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

