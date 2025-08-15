HOYSuscripcion LR Focus

USA

Trump dice que la reunión con Putin fue "productiva" y anuncia que conversará con Zelensky: "Se acordaron muchos puntos"

Tras reunión en base militar de Alaska, el presidente Donald Trump aseguró que "siempre ha tenido una relación fantástica" con Vladimir Putin.

Donald Trump y Vladimir Putin ofrecen declaraciones tras reunirse en Alaska.
Donald Trump y Vladimir Putin ofrecen declaraciones tras reunirse en Alaska. | Composición LR | Jazmin Cera

Tras reunirse en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin ofrecieron una conferencia de prensa. "Es sabido que no hubo cumbres entre Rusia y Estados Unidos en cuatro años", confesó el mandatario ruso al iniciar la conferencia.

Luego el estadounidense aseguró que la reunión con Putin fue "sumamente productiva". "Voy a llamar a la OTAN en un rato. Llamaré a las distintas personas que considere adecuadas. Y, por supuesto, llamaré al presidente Volodymyr Zelensky", anunció desde Alaska.

Donald Trump dice que la reunión con Putin fue "productiva"

Vladimir Putin inició la conferencia y habló durante ocho minutos. "Nuestras negociaciones se llevaron a cabo en un ambiente respetuoso y constructivo", aseguró el ruso.

"Estoy de acuerdo con Donald Trump en que la seguridad de Ucrania debe ser garantizada, y por supuesto, estamos listos para trabajar en eso", mencionó Putin, quien sugirió realizar otra cumbre en Moscú.

Después de estas declaraciones, el presidente Trump expresó que hizo "grandes progresos" con Putin. "Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos", manifestó. También comentó que "siempre ha tenido una relación fantástica" con el mandatario ruso.

¿Qué dijo Putin tras la reunión con Trump en Alaska?

Desde Estados Unidos, el presidente Vladimir Putin aseveró que la guerra en Ucrania no habría ocurrido si Donald Trump hubiera sido presidente de Estados Unidos en 2022.

"El presidente Trump y yo establecimos un contacto muy bueno, profesional y de confianza. Y tengo todas las razones para creer que, avanzando por este camino, podemos alcanzar —y cuanto antes, mejor— el fin del conflicto en Ucrania", reconoció.

Incluso pidió a los líderes ucranianos y europeos que no interfieran en el "progreso emergente". Tanto Putin como Trump se retiraron juntos del escenario.

