HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania
Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     Cumbre Trump-Putin: negocian un alto al fuego en Ucrania     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"

Estados Unidos ofrece hasta US$50 millones por información vital que ayude a capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

Estados Unidos califica a Maduro como "narcoterrorista".
Estados Unidos califica a Maduro como "narcoterrorista". | Composición LR

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, solicitó la extradición urgente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas hacia territorio estadounidense.

Durante una entrevista el 13 de agosto en Fox News, Bondi calificó al régimen venezolano como “ilegítimo” y a su mandatario como un “narcoterrorista”, líder del denominado Cártel de los Soles en América Latina.

PUEDES VER: Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

lr.pe

Pam Bondi pide extradición de Nicolás Maduro por “narcoterrorista”

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar la organización criminal internacional Cártel de los Soles, la cual distribuye drogas y dinero a través de Guatemala, Honduras y México hacia EEUU, con la participación directa de altos funcionarios venezolanos que facilitan el tráfico entre países.

“Pueden traficar estas drogas y transportarlas. También intercambian dinero y armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo hacia otros países”, advirtió la fiscal.

Ante las investigaciones presentadas por el Departamento de Justicia en un tribunal del distrito de Nueva York, Bondi reiteró que Maduro "debe ser extraditado a EEUU para enfrentar a la justicia".

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

lr.pe

Estados Unidos ofrece recompensa por Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la Administración de Control de Drogas (DEA) ofrecieron una recompensa internacional de US$50 millones por información que permita capturar a Nicolás Maduro, debido a sus presuntos vínculos criminales y terroristas tanto en Venezuela como en EEUU, en complicidad con el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

Recompensa por Nicolás Maduro. Fuente: Departamento de Estados de EEUU

Recompensa por Nicolás Maduro. Fuente: Departamento de Estados de EEUU

Además, la administración estadounidense confirmó la incautación de más de US$700 millones en activos relacionados con Maduro en EEUU y República Dominicana. Entre ellos figuran dos "aviones valorizados en millones de dólares, varias propiedades, dinero en efectivo, joyas y caballos de carrera", según detalló Bondi.

Por su parte, el régimen venezolano, a través del canciller Yvan Gil, calificó estas acciones como una “patética y burda operación de propaganda política” que busca desestabilizar la “democracia” en Venezuela.

Notas relacionadas
Un padre luchó por salvar a su hijo de la desconexión tras muerte cerebral: se atrincheró con un arma en el hospital

Un padre luchó por salvar a su hijo de la desconexión tras muerte cerebral: se atrincheró con un arma en el hospital

LEER MÁS
Estas son las regiones clave que Vladimir Putin busca obtener de Ucrania en la cumbre con Donald Trump en Alaska

Estas son las regiones clave que Vladimir Putin busca obtener de Ucrania en la cumbre con Donald Trump en Alaska

LEER MÁS
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 15 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 15 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS
Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump sobre la reunión con Putin y la guerra en Ucrania: "Hago esto para salvar vidas"

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump sobre la reunión con Putin y la guerra en Ucrania: "Hago esto para salvar vidas"

LEER MÁS
Estas son las regiones clave que Vladimir Putin busca obtener de Ucrania en la cumbre con Donald Trump en Alaska

Estas son las regiones clave que Vladimir Putin busca obtener de Ucrania en la cumbre con Donald Trump en Alaska

LEER MÁS
Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

LEER MÁS
Hijo de Jair Bolsonaro amenaza a la justicia brasileña: advierte más sanciones de EE. UU. si continúa el juicio contra su padre

Hijo de Jair Bolsonaro amenaza a la justicia brasileña: advierte más sanciones de EE. UU. si continúa el juicio contra su padre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las impactantes imágenes del peor incendio forestal que sufre España en su historia: hay al menos 3 muertos

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidentes de EE. UU. y Rusia negociaran el alto al fuego en Ucrania

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Mundo

Las impactantes imágenes del peor incendio forestal que sufre España en su historia: hay al menos 3 muertos

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidentes de EE. UU. y Rusia negociaran el alto al fuego en Ucrania

Turista española en China se vuelve viral en redes sociales tras rescatar a un niño de un río: "No pensé, solo salté"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota