La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, solicitó la extradición urgente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas hacia territorio estadounidense.

Durante una entrevista el 13 de agosto en Fox News, Bondi calificó al régimen venezolano como “ilegítimo” y a su mandatario como un “narcoterrorista”, líder del denominado Cártel de los Soles en América Latina.

Pam Bondi pide extradición de Nicolás Maduro por “narcoterrorista”

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar la organización criminal internacional Cártel de los Soles, la cual distribuye drogas y dinero a través de Guatemala, Honduras y México hacia EEUU, con la participación directa de altos funcionarios venezolanos que facilitan el tráfico entre países.

“Pueden traficar estas drogas y transportarlas. También intercambian dinero y armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo hacia otros países”, advirtió la fiscal.

Ante las investigaciones presentadas por el Departamento de Justicia en un tribunal del distrito de Nueva York, Bondi reiteró que Maduro "debe ser extraditado a EEUU para enfrentar a la justicia".

Estados Unidos ofrece recompensa por Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la Administración de Control de Drogas (DEA) ofrecieron una recompensa internacional de US$50 millones por información que permita capturar a Nicolás Maduro, debido a sus presuntos vínculos criminales y terroristas tanto en Venezuela como en EEUU, en complicidad con el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

Recompensa por Nicolás Maduro. Fuente: Departamento de Estados de EEUU

Además, la administración estadounidense confirmó la incautación de más de US$700 millones en activos relacionados con Maduro en EEUU y República Dominicana. Entre ellos figuran dos "aviones valorizados en millones de dólares, varias propiedades, dinero en efectivo, joyas y caballos de carrera", según detalló Bondi.

Por su parte, el régimen venezolano, a través del canciller Yvan Gil, calificó estas acciones como una “patética y burda operación de propaganda política” que busca desestabilizar la “democracia” en Venezuela.