Mundo

China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

El corredor ferroviario que está construyendo China con un país de América Latina desafiaría al Canal de Panamá.

Brasil y China desarrollan un corredor ferroviario bioceánico para fortalecer las exportaciones hacia Asia.
Brasil y China desarrollan un corredor ferroviario bioceánico para fortalecer las exportaciones hacia Asia. | Composición LR

La República Popular de China y un país de América Latina están construyendo un corredor ferroviario para conectar los océanos Atlántico y Pacífico con el Puerto de Chancay de Perú. El corredor logístico se transformaría en un eje central de integración productiva y se convertiría en una ruta principal para alimentos, granos, minerales y contenedores.

La iniciativa desafiaría al Canal de Panamá, descongestionaría y diversificaría las rutas, y reduciría costos y tiempos de entrega para las exportaciones hacia Asia. Pekín describe el proyecto como una combinación de objetivos comerciales con intereses geopolíticos. Es por eso que el megapuerto peruano, que funciona como puerta de entrada al corredor Pacífico, es una pieza estratégica en la visión china.

PUEDES VER: Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para unir el Atlántico y Pacífico con Perú

Brasil es el país de América Latina que está construyendo con China un corredor ferroviario bioceánico para abrir una ruta entre el Atlántico y el Pacífico y conectar los ferrocarriles brasileños con el megapuerto peruano. La obra, conocida informalmente como el 'nuevo Canal de Panamá construido en tierra', cuenta con una inversión estimada de 3.5 millones de dólares.

Además de reducir los costos operativos y logísticos, el proyecto pretende acortar los tiempos de transporte, fortalecer las exportaciones brasileñas hacia Asia y fortalecer la presencia política y económica de China en América Latina, donde Pekín busca consolidarse estratégicamente.

Con este corredor logístico, Brasil podría ganar competitividad, reducir los costos de flete y aliviar la presión sobre los puertos atlánticos. Asimismo, al integrarse las líneas brasileñas Fiol, Fico y Norte Sul en un corredor continuo hacia el Pacífico, los productores de la región Centro-Oeste podrían ganar una ruta alternativa hacia el Atlántico, que está actualmente congestionado por puertos como Santos e Itaqui, que enfrentan colas, cuellos de botella en las carreteras y altos costos logísticos.

PUEDES VER: Este país come más panetón en el mundo y está en América Latina: supera a Italia, Chile y Brasil con más de 30.000 toneladas al año

¿En qué fase está el corredor ferroviario de Brasil y China?

La empresa estatal Infra SA del Ministerio de Transporte de Brasil y el Instituto de Investigación Económica y Planificación Ferroviaria de China firmaron en julio de 2025 un acuerdo de cooperación técnica para iniciar la construcción del corredor ferroviario bioceánico.

Pekín impulsa el proyecto porque busca construir una alternativa al Canal de Panamá, considerado la principal ruta marítima mundial entre los océanos Atlántico y Pacífico. La ambición china es que los barcos salgan del Puerto de Chancay y acorten el viaje hacia Asia, mientras los trenes transportan soja, maíz, carne y minerales desde Brasil.

La ruta comenzaría en la frontera de Mato Grosso con Bolivia, atravesaría el territorio de Rondônia y seguiría por el sur de Acre hasta llegar a la frontera con Perú. Luego el ferrocarril continuaría hasta el megapuerto peruano. Sin embargo, el proyecto sigue en fase de estudios técnicos y podría enfrentar desafíos de ingeniería, licencias ambientales y coordinación internacional.

