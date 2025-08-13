Donald Trump amenaza a Vladímir Putin si no detiene la guerra entre Rusia y Ucrania. | Composición LR | Jazmin Ceras

Desde el Centro de Kennedy, Donald Trump fue consultado sobre la próxima reunión que tendrán con Vladímir Putin. El mandatario de EE.UU. aseguró "severas consecuencias" para Rusia en caso no acepten parar su guerra con Ucrania.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida", señaló Trump. El líder de la Casa Blanca expresó su intención de juntarse con Volodímir Zelenski y Putin "casi de inmediato", según EFE.

"Putin definitivamente no quiere la paz"

Por su parte, Zelenski explicó que debería ocurrir un alto al fuego y priorizar las garantías de seguridad reales. Incluso, el mandatario señaló que Donald Trump estaría de acuerdo con ello, detalló CNN.

"Putin definitivamente no quiere la paz; quiere ocupar Ucrania", sentenció Volodímir Zelenski. Para él, el presidente ruso, "está fanfarroneando" y compartió que las sanciones de la guerra estarían "golpeando con fuerza" la economía de Rusia.

Zelenski no cederá territorio a Rusia

El presidente de Ucrania se mostró firme al nuevamente responder en negativa ante la posibilidad de ceder territorio en el Donbás, según CNN. "Mi posición no cambia", dijo Zelenski.

Por otro lado, el mandatario ucraniano dejo en claro que asuntos relacionados con los territorios de Ucrania no pueden dialogarse sin tomar en cuenta la Constitución y la voluntad del pueblo.