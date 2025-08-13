HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Trump amenaza a Rusia con "severas consecuencias" si Putin no frena guerra de Ucrania: segunda reunión sería con Zelenski

Si la reunión con Vladímir Putin es exitosa, Donald Trump dijo que Zelenski se juntaría con ellos en una segunda reunión.

Donald Trump amenaza a Vladímir Putin si no detiene la guerra entre Rusia y Ucrania.
Donald Trump amenaza a Vladímir Putin si no detiene la guerra entre Rusia y Ucrania. | Composición LR | Jazmin Ceras

Desde el Centro de Kennedy, Donald Trump fue consultado sobre la próxima reunión que tendrán con Vladímir Putin. El mandatario de EE.UU. aseguró "severas consecuencias" para Rusia en caso no acepten parar su guerra con Ucrania.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida", señaló Trump. El líder de la Casa Blanca expresó su intención de juntarse con Volodímir Zelenski y Putin "casi de inmediato", según EFE.

PUEDES VER: Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

lr.pe

"Putin definitivamente no quiere la paz"

Por su parte, Zelenski explicó que debería ocurrir un alto al fuego y priorizar las garantías de seguridad reales. Incluso, el mandatario señaló que Donald Trump estaría de acuerdo con ello, detalló CNN.

"Putin definitivamente no quiere la paz; quiere ocupar Ucrania", sentenció Volodímir Zelenski. Para él, el presidente ruso, "está fanfarroneando" y compartió que las sanciones de la guerra estarían "golpeando con fuerza" la economía de Rusia.

PUEDES VER: Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

lr.pe

Zelenski no cederá territorio a Rusia

El presidente de Ucrania se mostró firme al nuevamente responder en negativa ante la posibilidad de ceder territorio en el Donbás, según CNN. "Mi posición no cambia", dijo Zelenski.

Por otro lado, el mandatario ucraniano dejo en claro que asuntos relacionados con los territorios de Ucrania no pueden dialogarse sin tomar en cuenta la Constitución y la voluntad del pueblo.

Notas relacionadas
Zelenski califica la cumbre con Trump como una “victoria personal” para Putin y advierte que retrasará sanciones contra Rusia

Zelenski califica la cumbre con Trump como una “victoria personal” para Putin y advierte que retrasará sanciones contra Rusia

LEER MÁS
Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

LEER MÁS
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jóvenes en China pagan para ir a una oficina y simular que trabajan: “La dignidad de no sentirte inútil"

Jóvenes en China pagan para ir a una oficina y simular que trabajan: “La dignidad de no sentirte inútil"

LEER MÁS
Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer muere tras caer una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Felipe Hernández es asesinado por su propio hijo: empresario fue víctima de violencia por su familia varios años en España

Felipe Hernández es asesinado por su propio hijo: empresario fue víctima de violencia por su familia varios años en España

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Esposa de Miguel Uribe Turbay se despide del difunto senador con un emotivo mensaje: "Siento que mi alma se desgarra"

Esposa de Miguel Uribe Turbay se despide del difunto senador con un emotivo mensaje: "Siento que mi alma se desgarra"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Mundo

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y detalles oficiales del TSE

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota