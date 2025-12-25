Manchester United vs Newcastle EN VIVO por la Premier League: ¿cómo y dónde ver el partido por la fecha 18?

Manchester United se enfrentará al Newcastle en un partido correspondiente a la fecha 18 de la Premier League. Este encuentro se realizará el viernes 26 de diciembre y se podrá seguir desde las 3:00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN, mientras que vía streaming se podrá ver a través de Disney Plus. No obstante, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este partidazo.

Los 'Rojos' buscarán la victoria con la intención de mejorar su posición en la tabla, donde se encuentran en el puesto siete. Por su parte, la visita, que se encuentra en el puesto once, buscará aprovechar la irregularidad de los locales para sacar los puntos correspondientes Ambos equipos han tenido resultados mixtos esta temporada y aún no logran entrar en los puestos de copas europeas. Sin embargo, como la diferencia de puntos es poca, ganar este partido es clave para que cualquiera de los dos se meta de lleno en la pelea.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Newcastle?

El encuentro se llevará a cabo desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

México (CDMX), Costa Rica, El Salvador: 2.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Rep. Dominicana: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 5.00 p. m.

España (Península): 9.00 p. m.

¿Dónde ver Manchester United vs Newcastle?

El encuentro entre Manchester United y Newcastle se podrá ver mediante la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. No obstante, si no tienes ninguna de estas opciones, puedes seguirlo aquí, en La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto del encuentro.

Alineación probable de Manchester United y Newcastle

Manchester United : Lammens, Shaw, Heaven, Yoro, Dorgu, Casemiro, Ugarte, Dalot, Cunha, Mount, Sesko

: Lammens, Shaw, Heaven, Yoro, Dorgu, Casemiro, Ugarte, Dalot, Cunha, Mount, Sesko Newcastle: Ramadale, Hall, Schar, Thiaw, Miley, Ramsey, Tonali, Guimarães, Gordon, Woltermade, Murphy

Pronósticos para el Manchester United y Newcastle

Estas son las principales cuotas para este partido, donde el Manchester United se presenta con un 39% de probabilidad de victoria, mientras que el Newcastle alcanza el 34%.