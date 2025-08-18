HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Huracán Erin regresa a categoría 4 en el Atlántico
Mundo

Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

Trump, Zelenski y líderes europeos se reunieron en la Casa Blanca para reforzar las garantías de seguridad a Ucrania y avanzar en las negociaciones de paz con Rusia. El encuentro buscó consolidar un respaldo internacional sólido y preparar una futura reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

El encuentro estuvo marcado por la cordialidad entre Trump y Zelenski, lo que contrastó con la última vez que el ucraniano estuvo en la Oficina Oval. Foto: AFP.
El encuentro estuvo marcado por la cordialidad entre Trump y Zelenski, lo que contrastó con la última vez que el ucraniano estuvo en la Oficina Oval. Foto: AFP.

Donald Trump, Volodímir Zelenski y diversos líderes europeos se reunieron en Estados Unidos con el objetivo de poner fin al conflicto en Ucrania. Este encuentro multinacional tuvo lugar después de la cumbre en la que Trump se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska. Aunque en ambas ocasiones no se tomaron decisiones contundentes, los jefes de Estado involucrados destacaron que estos encuentros reflejan el interés por acabar con el conflicto bélico.

El encuentro estuvo marcado por la cordialidad entre el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania, lo que contrastó con la última vez que Zelenski estuvo en la Oficina Oval. En esa ocasión, la tensión aumentó debido a las críticas de Trump y su vicepresidente, JD Vance, quienes acusaron al mandatario ucraniano de no mostrar suficiente agradecimiento por la ayuda militar estadounidense.

En esta ocasión, Zelenski estuvo acompañado por figuras clave como el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente finlandés Alexander Stubb. Este respaldo internacional subraya la importancia del apoyo europeo y global a Ucrania.

PUEDES VER: Donald Trump revela que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania

lr.pe

Protección a Ucrania

Durante la cumbre en la Casa Blanca, Trump reiteró el compromiso de Estados Unidos de proporcionar seguridad a Ucrania. Si bien evitó entrar en detalles sobre la naturaleza exacta de este apoyo, dejó claro que Estados Unidos estaría involucrado en asegurar una paz duradera. Además, mencionó que Rusia había aceptado la posibilidad de ofrecer protección a Ucrania, pero sin comprometerse a un acuerdo formal.

Cabe destacar que Steve Witkoff, enviado especial de Trump, reveló a CNN que, en la cumbre realizada en Alaska, el presidente Putin aceptó que Estados Unidos y sus aliados europeos pudieran ofrecer a Ucrania una protección similar a la del Artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos.

No obstante, Trump subrayó que, a pesar de que Estados Unidos brindará apoyo, la carga principal de las garantías de seguridad recaerá sobre Europa. Destacó que los países europeos, por su proximidad, están en la "primera línea de defensa" y que su participación es esencial para lograr una solución efectiva al conflicto.

La importancia de una reunión trilateral

Trump continuó presionando para organizar una reunión trilateral entre él, Zelenski y Putin. Durante el encuentro con el mandatario ucraniano y los líderes europeos en la Casa Blanca, el presidente estadounidense insistió en que dicha reunión es crucial para avanzar en las negociaciones de paz. Zelenski, por su parte, expresó su disposición a participar en la conversación, destacando que Ucrania está "lista" para mantener discusiones directas con Rusia.

Al concluir las reuniones con Zelenski y los líderes europeos, Trump informó que había comenzado los preparativos para un encuentro entre Putin y Zelenski “en un lugar por determinar”.

"No creo que sea necesario un alto el fuego"

Asimismo, Trump dejó claro que un alto el fuego no es una condición necesaria para avanzar en las negociaciones. En ocasiones anteriores había presionado por un cese de hostilidades, con advertencias de severas consecuencias para Rusia, pero durante su intervención en el Despacho Oval adoptó un tono más flexible. “No creo que sea necesario un alto el fuego”, afirmó. Añadió que, aunque sería “bueno”, comprende que ciertos países, incluida Rusia, podrían no estar de acuerdo con esa medida.

