Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump: “Putin se apoderaría de Ucrania si yo no fuera presidente”
Mundo

Zelenski acusa a Rusia de "seguir matando" en Ucrania el día de la cumbre y pide una reunión de urgencia con Putin y Trump

Zelenski propuso una reunión trilateral con Putin y Trump para abordar la guerra Rusia-Ucrania, enfatizando que la diplomacia directa es esencial para avanzar hacia un cese de las hostilidades.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Rusia, Vladimir Putin, se reunirán este viernes 15 de agosto para discutir el fin de la guerra en Ucrania. Foto: Composición LR/AFP
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de "seguir matando" el mismo día en que se lleva a cabo la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin. En ese sentido, Zelenski hizo esta declaración en su discurso vespertino de este viernes, como parte de su crítica a la guerra en Ucrania y el contexto de la reunión entre ambos mandatarios, que se produce a pocas horas de la cumbre en Alaska.

Además, Zelenski reiteró su petición de sostener una reunión a tres con Putin y Trump como una forma más efectiva de abordar el conflicto y avanzar hacia un posible cese de las hostilidades. La propuesta enmarca su enfoque en la diplomacia directa, buscando una solución a través de la mediación de las principales potencias involucradas en el conflicto.

Zelenski exige una cumbre trilateral a fin de frenar la guerra Rusia-Ucrania

Zelenski ha denunciado que "la intención rusa era mostrar fuerza antes de Alaska", refiriéndose a los ataques continuos de Moscú en medio de la cumbre entre Trump y Putin. En su discurso, el presidente ucraniano sostuvo que los últimos eventos muestran la falta de voluntad de Rusia para detener la violencia.

"No hay señales de que Rusia se esté preparando para poner fin a esta guerra", expresó Zelenski, destacando que el conflicto sigue afectando a miles de personas mientras los líderes internacionales se encuentran en conversaciones.

En esa línea, el mandatario ucraniano manifestó que sus expectativas sobre la postura de Donald Trump, señalando que espera "una postura de firmeza durante la reunión". Zelenski insistió en la urgencia de una reunión trilateral entre los tres mandatarios como la mejor manera de avanzar hacia la paz. "Me parece que una verdadera solución solo es posible precisamente a partir de este formato", concluyó Zelenski.

Las expectativas de la reunión entre Putin y Trump en Alaska

En vísperas de la reunión en Alaska, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideraba "factible" una hipotética cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski. Sin embargo, dejó claro que dependía de los resultados de las conversaciones en curso.

"Si la reunión en Alaska arroja un resultado satisfactorio para Moscú, entonces podremos hablar de una cumbre", señaló Peskov. Sin embargo, el portavoz evitó entrar en detalles, manteniendo una postura cautelosa sobre los posibles avances en las negociaciones.

No obstante, Peskov instó que cualquier cumbre debe concluir de una manera específica: "Productivamente". Esta declaración resalta la importancia de un desenlace positivo para Moscú, ya que, según Peskov, un resultado favorable sería crucial para cerrar cualquier posible encuentro entre Putin y Zelenski.

