Tesla, Amazon y más tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció que destacadas empresas tecnológicas de Estados Unidos podrían revelar inversiones en el país andino. Durante una conferencia de prensa transmitida en línea, el mandatario indicó que se anticipa la llegada de delegaciones de importantes compañías como Tesla, Amazon y Oracle en enero.

Las visitas tienen como objetivo presentar inversiones en el sector tecnológico, que incluirán la instalación de centros de datos en las ciudades de El Alto y Cochabamba. De esta manera, se lograría impulsar una industria clave en el país, que acaba de cambiar de gobierno tras casi 20 años bajo el poder del Movimiento al Socialismo.

Tecnológicas de Estados Unidos apuntan inversiones en país de América Laina

Paz comunicó que dio luz verde a varias empresas, entre ellas OneWeb, Starlink de SpaceX y Leo de Amazon, para que operen en Bolivia. Esta decisión busca potenciar la conectividad a Internet mediante el uso de satélites en órbita terrestre baja, lo que promete mejorar significativamente el acceso a la red.

Cabe señalar que las empresas extranjeras deben obtener autorización para llevar a cabo actividades. Sin embargo, el comunicado no especificó si compañías como Tesla, Amazon y Oracle han recibido dicha aprobación. Durante la administración del expresidente Luis Arce, el país latinoamericano había denegado previamente una licencia a Starlink.

La posible materialización de inversiones podría representar un cambio significativo para el país, que durante casi dos décadas estuvo bajo el mando de gobiernos socialistas, especialmente con Evo Morales, que optaron por estrechar lazos con potencias como China y Rusia.

Respuestas de Washington sobre posibles inversiones en Bolivia

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció que representantes del gobierno estadounidense se encuentran en el país andino con el objetivo de promover inversiones que impulsen la prosperidad en ambas naciones. En general, la primera economía del mundo ha expresado su apoyo a las recientes reformas económicas implementadas en Bolivia y destacó la eliminación de la subvención a los combustibles.

Adicionalmente, Paz anunció que importantes empresas como IBM, Google, Amazon Web Services, Oracle y el Project Management Institute brindarán 10.000 becas a jóvenes bolivianos en áreas vinculadas a la tecnología durante el próximo año. Los estudiantes más destacados tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones de SpaceX en Texas y Florida.