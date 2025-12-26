La entrega de la primera batería del Skynex de Rheinmetall al Ejército italiano se efectuó el 18 de diciembre de 2025. | Rheinmetall

El despliegue operativo de la nueva generación de sistemas de defensa antiaérea demuestra cómo la amenaza creciente de drones, misiles de crucero y municiones no tripuladas exige soluciones tácticas más eficientes y económicas. En este contexto, un escudo aéreo de muy corto alcance, el Skynex de Rheinmetall, marcó un hito histórico al ofrecer capacidades que complementan y, en determinados escenarios, superan las soluciones tradicionales basadas en misiles.

Aunque Estados Unidos ha invertido en sus propios programas de defensa aérea de corto alcance, estos enfrentan desafíos técnicos y logísticos que retrasaron su entrada en servicio completo o su modernización frente a amenazas recientes. Las fuerzas armadas estadounidenses continúan evaluando y desarrollando soluciones integrales, entre ellas versiones mejoradas del Maneuver Short‑Range Air Defense (M‑SHORAD) y otras capacidades emergentes, para cerrar brechas en su arquitectura de defensa aérea.

El primer país de la OTAN en recibir Skynex y superar a EE.UU.

El primer país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en incorporar de manera operativa el sistema de defensa antiaérea Skynex es Italia. La entrega de la primera batería al Ejército italiano se efectuó el 18 de diciembre de 2025 en la base del Comando de Artillería de Defensa Aérea en Sabaudia, consolidando así una modernización sustancial de sus capacidades de defensa aérea.

Hasta ese momento, otras naciones, incluidos aquellos con destacadas capacidades militares, no habían formalizado la incorporación operativa de este tipo de sistemas en sus fuerzas armadas de manera equivalente. El hito italiano posiciona al país como pionero dentro de la OTAN en este segmento específico de defensa aérea, situándolo por delante de programas estadounidenses similares, como Patriot o programas SHORAD en desarrollo, aun en fase de mejora o despliegue progresivo

Así es el Skynex de Rheinmetall

Skynex es un sistema de defensa aérea de corto alcance (SHORAD) desarrollado por Rheinmetall, diseñado para brindar protección flexible y escalable ante amenazas aéreas modernas como vehículos aéreos no tripulados, misiles de crucero de pequeño tamaño y municiones guiadas. La arquitectura del escudo se basa en una red modular que separa las funciones de vigilancia del espacio aéreo de los efectores de disparo, facilitando la integración de diversos sensores y sistemas de armas.

En el núcleo de Skynex se encuentra el cañón automático Oerlikon Revolver Gun Mk3 de 35 mm, capaz de alcanzar una cadencia de hasta 1.000 disparos por minuto con munición programable AHEAD, especialmente eficaz contra objetivos pequeños y maniobrables. El sistema puede incluir hasta cuatro de estos cañones, apoyados por un radar de adquisición 3D como el XTAR, con cobertura de hasta 50 km, y un centro de mando que coordina la adquisición, seguimiento y compromiso del blanco en tiempo real.

Gracias a su diseño modular, Skynex puede integrarse con otros componentes de defensa aérea, como sistemas de misiles o unidades de artillería existentes, creando un escudo de defensa en capas que mejora la resiliencia ante ataques complejos.

Otros países que usan Skynex y qué usa EE. UU.

Además del país de la OTAN que lo ha implementado recientemente, varios estados adquirieron o desplegaron sistemas Skynex. Ucrania recibió varias unidades financiadas por Alemania como parte de asistencia militar, utilizando el sistema para proteger infraestructuras críticas y contrarrestar drones y misiles rusos en el conflicto actual.

Skynex también ha generado interés en otros países europeos y en regiones como el Medio Oriente, con contratos previos para estados como Austria, Rumanía y Qatar, los cuales integraron la arquitectura modular de Rheinmetall en diversas configuraciones de defensa aérea.

En contraste, Estados Unidos no ha adoptado Skynex como parte de su inventario principal; en su lugar, el Ejército y las fuerzas militares estadounidenses emplean una combinación de sistemas de defensa aérea que abarcan desde misiles tierra‑aire como el MIM‑104 Patriot -diseñado para amenazas de mediano y largo alcance- hasta programas SHORAD en desarrollo montados en plataformas como vehículos Stryker con misiles Stinger y cañones automáticos, así como sistemas C‑RAM para defensa contra cohetes, artillería y mortero.

Estas soluciones reflejan la doctrina estadounidense de defensa aérea integrada y escalonada, donde sistemas de misiles de mayor alcance se complementan con capacidades de corto alcance en evolución para enfrentar la creciente gama de amenazas contemporáneas.