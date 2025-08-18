HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump revela que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la resolución del conflicto en Ucrania se produjeron en el contexto de una serie de reuniones diplomáticas clave.

El mandatario estadounidense viene manteniendo una reunión en Estados Unidos con líderes europeos y Volodímir Zelenski. Foto: AFP.
El mandatario estadounidense viene manteniendo una reunión en Estados Unidos con líderes europeos y Volodímir Zelenski. Foto: AFP.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que en un par de semanas se sabrá si se logrará resolver la situación en Ucrania. "En un determinado periodo de tiempo, no muy lejano, una semana o dos, sabremos si vamos a resolver esto o si se trata de una lucha horrible", expresó Trump, destacando la incertidumbre que rodea el futuro del conflicto.

Actualmente, la Casa Blanca es escenario de una reunión crucial entre el presidente de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y líderes europeos clave, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron. El encuentro busca avanzar en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, tras la reciente cumbre en Alaska entre Trump y Putin, que concluyó sin un acuerdo de alto el fuego.

PUEDES VER: Trump asegura que hay "grandes avances" con Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania: "Estén atentos"

lr.pe

La resolución del conflicto ahora depende de Zelenski, dice Trump

Según Trump, aunque los avances hacia la paz son posibles, la decisión final dependerá de Zelenski y del pueblo ucraniano. El mandatario estadounidense mostró optimismo sobre un posible acuerdo entre Zelenski y Putin, destacando que, en última instancia, esa es una decisión que solo ellos pueden tomar. “Tengo la sensación de que usted (Zelenski) y el presidente Putin van a llegar a un acuerdo”, expresó.

Zelenski arribó a Estados Unidos para participar en conversaciones sobre cómo lograr una solución al conflicto ucraniano, tras la histórica cumbre entre Putin y Trump celebrada en Alaska. Durante este encuentro, ambos mandatarios subrayaron que las discusiones se llevaron a cabo en un ambiente de respeto mutuo y fueron calificadas como “constructivas”. Este diálogo, que marca un cambio en la dinámica de la guerra, podría ser crucial para alcanzar una resolución pacífica.

Trump se reúne con Zelenski y líderes europeos en Estados Unidos

Trump se reunió en la Casa Blanca con Zelenski, acompañado de líderes europeos. Este encuentro multilateral tuvo como objetivo discutir una resolución al conflicto en Ucrania, tras la reciente cumbre entre el mandatario estadounidense y Putin en Alaska. Durante la reunión, Trump expresó su disposición a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania, aunque subrayó que la responsabilidad principal recaería en Europa. Además, sugirió la posibilidad de una reunión trilateral entre él, Zelenski y Putin para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Por su parte, Zelenski reiteró la postura de Ucrania de no ceder territorio, incluyendo Crimea, y solicitó garantías de seguridad sólidas para prevenir futuras agresiones rusas. Los líderes europeos coincidieron en la necesidad de un alto el fuego previo a cualquier acuerdo y expresaron su preocupación por la postura de Trump de presionar a Ucrania hacia concesiones territoriales.

