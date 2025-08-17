HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump asegura que hay "grandes avances" con Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania: "Estén atentos"

Vladimir Putin afirmó que la guerra en Ucrania no habría ocurrido si Donald Trump hubiera sido presidente en 2022.

Donald Trump asegura avances con Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania.
Donald Trump asegura avances con Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. | Composición LR | Jazmin Cera

A pocas horas de reunirse con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció que hay "grandes avances" con Vladimir Putin para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania.

"¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!", escribió el estadounidense en Truth Social tras conversar el viernes con Putin en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

Donald Trump asegura que hay "grandes avances" para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania

Este lunes 18 de agosto se reunirán en la Casa Blanca Zelenski, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Donald Trump.

Antes de la reunión, el estadounidense aseguró que hay "grandes avances con Rusia" para un acuerdo de paz en Ucrania. En ese sentido, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que Estados Unidos podría imponer "nuevas sanciones" a Rusia si las negociaciones sobre un plan de paz fracasan.

¿Qué dijo Putin tras la reunión con Trump en Alaska?

Desde Estados Unidos, el presidente Vladimir Putin afirmó que la guerra en Ucrania no habría ocurrido si Donald Trump hubiera sido presidente en 2022.

"Trump y yo establecimos un contacto muy bueno, profesional y de confianza. Y tengo todas las razones para creer que, avanzando por este camino, podemos alcanzar —y cuanto antes, mejor— el fin del conflicto en Ucrania", reconoció.

Incluso solicitó a los líderes ucranianos y europeos que no interfieran en el "progreso emergente". Tanto Putin como Trump abandonaron juntos el escenario.

