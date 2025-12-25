Darinka Ramírez anunció que está esperando a su segunda hija a través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram. La empresaria e influencer compartió una fotografía en la que luce su avanzado embarazo y confirmó que se trata de una niña, quien llegará para acompañar a su hija mayor, fruto de su anterior relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

“El amor vuelve a florecer en mi vida”, expresó la empresaria en el mensaje que acompañó la imagen, en el que destacó que vive esta nueva etapa con gratitud e ilusión.

Emotivo mensaje de Darinka Ramírez. Foto: Instagram

Darinka Ramírez será madre por segunda vez

Luego de celebrar la Navidad junto a su hija, fruto de su relación con la 'Foquita', la empresaria anunció que se encuentra esperando a su segundo bebé. La noticia fue compartida a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó la felicidad que atraviesa en esta nueva etapa de su vida.

“Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y mucho amor”, escribió. Además, destacó que su primogénita ya está lista para asumir su nuevo rol: “Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa!”.