➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 26 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este viernes 26 de diciembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre?

Aries

Estás muy entusiasmado de iniciar esa capacitación que sabes te brindará nuevas puertas en lo profesional. En el amor, no seas extremista ni termines con tu pareja por temas que se resolverán

Tauro

No te preocupes por la demora de ese dinero. En poco tiempo recibirás un pago pendiente y lograrás resolver todas tus deudas. En lo familiar, una persona que amas buscará conciliar contigo.

Géminis

Tendrás al frente un nuevo reto. Elaborarás la estrategia correcta para superar a toda competencia y serás el ganador. En lo sentimental, no lo dudes tanto y define qué deseas con esa persona.

Cáncer

A pesar de la pérdida que ha supuesto no concretar ese proyecto, estás por recibir otras ofertas que serán muy conveniente. Paciencia. En el amor, actuarás con madurez frente a las diferencias.

Leo

Surgen algunas complicaciones laborales que lograrás manejar de manera correcta. Evita tensiones y diferencias con tus compañeros. En el amor, hacer lo que esa persona te hizo no es lo correcto.

Virgo

Te sentirás muy presionado por el tiempo, pero gracias a tu rapidez y tu sentido estratégico lograrás resolver todo lo que se presente en el día. Es posible que planifiques un viaje al extranjero.

Libra

No tomes decisiones sin contar con el punto de vista o las sugerencias de tus compañeros. Individualizarte podría generar malas interpretaciones. Vuelve la armonía y la calma en lo familiar.

Escorpio

Tendrás la asesoría necesaria para resolver ese pendiente documentario que es tan importante. En el amor, las tensiones han sido constantes y ahora ambos buscarán llegar a un acuerdo.

Sagitario

Tienes que observar los detalles y ser muy minucioso si deseas saber el porqué de las demoras y los obstáculos. En lo sentimental, luego de esa distancia, esa persona buscará la reconciliación.

Capricornio

Tendrás varios desplazamientos en el día. Es posible que te comuniques con personas que están en el extranjero. En el amor, no pases por alto los comentarios de tu pareja. Escúchala.

Acuario

Cierras un acuerdo que será muy favorable para tu crecimiento profesional. Lee bien todo lo que tengas que firmar. En el amor, no permitas que esa persona te exija o presione en exceso.

Piscis

Cada vez te sientes más interesado en abandonar tu actual labor para incursionar en algo diferente. No es el momento de arriesgarse, aún tienes que esperar para prepararte más y capitalizarte.