Luego de su salida de Alianza Lima, Hernán Barcos ha estado en la mira de varios clubes. No sólo del fútbol peruano, sino también de Uruguay. De hecho, Montevideo Wanderes era el equipo que tenía mucho interés en contar con el delantero argentino, pero ello quedó estancado debido a que, el futuro del 'Pirata' seguiría en el Perú.

El periodista Ramiro Aranda informó que el club uruguayo no continuará con las negociaciones con el experimentado delantero, debido a que, un equipo de la Liga 1 le está ofreciendo un contrato más interesante en cuanto al salario. "Se cayó el pase de Hernán Barcos a Wanderers. Hasta ayer estaba todo dado para que el centrodelantero argentino de 41 años llegara, pero apareció un equipo peruano que le ofreció un salario imposible de igualar por el Bohemio", señaló a través de su cuenta de X.

¿Qué equipos buscan fichar a Hernán Barcos?

Se sabe que en el Perú, los clubes interesados son FC Cajamarca, equipo recién ascendido a la máxima división, y Sport Boys, quien busca hacer un esfuerzo por tener al argentino. Incluso, ya todo estaba encaminado para que el 'Pirata' sea nuevo jugador del conjunto 'cajamarquino', pero hasta el momento no se ha hecho un anuncio oficial.

Por el lado de Sport Boys, busca armar un plantel que le permita pelear por los primeros lugares de la tabla. Además, quieren preparase para lo que será su centenario en el 2027. Por ello, la misión del conjunto 'rosado' es ir asegurando a los jugadores desde ahora.

¿Hernán Barcos tenía un acuerdo con FC Cajamarca?

Como se mencionó, el futuro de Hernán Barcos parecía estar en Cajamarca, pero no ha habido ningún anuncio por parte del club recién ascendido. Según lo informado, la institución tiene problemas de adeudo con algunos jugadores que fueron parte del ascenso a la Liga 1.

Esto podría ser un inconveniente, ya que, deben solucionarlo para poder tener la licencia y disputar el campeonato sin problemas. Será cuestión de tiempo para que esto pueda darse, y de ser posible, ver al 'Pirata' con un nuevo club, como se venía especulando desde hace semanas.