Horarios y canales confirmados desde Perú de todos los partidos por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026
Este proceso clasificatorio cerrará con dos selecciones que luchan por obtener un cupo en el repechaje: Venezuela y Bolivia. Conoce todos los detalles de la última jornada.
- Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026
- Canal confirmado Perú ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026
La jornada pasada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó a otro equipo fuera de carrera: Perú. Tras caer 3-0 ante Uruguay en Montevideo, la selección peruana se unió a Chile como las dos selecciones que ya no tienen opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Esta última fecha definirá qué otro combinado queda fuera de competencia o logra acceder al repechaje: Venezuela o Bolivia.
En esta nota podrás conocer toda la programación de la fecha 18. Solo un partido comenzará a las 6.00 p. m. (hora local) y los otros cuatro cotejos comenzarán media hora después.
¿Dónde ver la fecha 18 de las Eliminatorias 2026?
Conoce la distribución de canales peruanos para la última jornada de este proceso clasificatorio.
- Perú vs Paraguay: Movistar Deportes, América TV, ATV
- Venezuela vs Colombia: GOLPERU
- Ecuador vs Argentina: Movistar Eventos 1
- Bolivia vs Brasil: Movistar Deportes (YouTube)
- Chile vs Uruguay: Movistar Eventos 2.
Programación fecha 18 de las Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay: 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Nacional
- Venezuela vs Colombia: 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Monumental de Maturin
- Ecuador vs Argentina: 6.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Monumental Banco Pichincha
- Bolivia vs Brasil: 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Municipal De El Alto
- Chile vs Uruguay: 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
¿Cómo sintonizar las Eliminatorias 2026 por Movistar TV?
Si eres cliente de Movistar TV, puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas sintonizando los siguientes canales.
- Movistar Deportes: canal 3 y 703 HD
- Movistar Eventos: canal 514 y 801 HD
- Movistar Eventos 2: canal 515 y 802 HD
- GolPerú: canal 14 y 714 HD.