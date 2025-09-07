Toda la fecha 18 de las eliminatorias se jugará el martes 9 de septiembre. Foto: composición LR

La jornada pasada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó a otro equipo fuera de carrera: Perú. Tras caer 3-0 ante Uruguay en Montevideo, la selección peruana se unió a Chile como las dos selecciones que ya no tienen opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Esta última fecha definirá qué otro combinado queda fuera de competencia o logra acceder al repechaje: Venezuela o Bolivia.

En esta nota podrás conocer toda la programación de la fecha 18. Solo un partido comenzará a las 6.00 p. m. (hora local) y los otros cuatro cotejos comenzarán media hora después.

¿Dónde ver la fecha 18 de las Eliminatorias 2026?

Conoce la distribución de canales peruanos para la última jornada de este proceso clasificatorio.

Perú vs Paraguay: Movistar Deportes, América TV, ATV

Venezuela vs Colombia: GOLPERU

Ecuador vs Argentina: Movistar Eventos 1

Bolivia vs Brasil: Movistar Deportes (YouTube)

Chile vs Uruguay: Movistar Eventos 2.

Programación fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Perú vs Paraguay: 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Nacional

Venezuela vs Colombia: 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Monumental de Maturin

Ecuador vs Argentina: 6.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Monumental Banco Pichincha

Bolivia vs Brasil: 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Municipal De El Alto

Chile vs Uruguay: 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿Cómo sintonizar las Eliminatorias 2026 por Movistar TV?

Si eres cliente de Movistar TV, puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas sintonizando los siguientes canales.