Deportes

Caín Fara y su emotivo mensaje al ser presentado como el flamante fichaje de Universitario: "Soy consciente de lo gigante que es"

El nuevo fichaje defensivo destacó su emoción por unirse al club, asegurando que dejará todo por los colores de la "U". Fara puede jugar de zaguero y también de lateral derecho.

Caín Fara mandó mensaje a los hinchas de Universitario. Foto: Lr/Universitario
Caín Fara mandó mensaje a los hinchas de Universitario. Foto: Lr/Universitario

Universitario anunció a su primer fichaje para disputar la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. El tricampeón del fútbol peruano sorprendió con un fichaje internacional que pocos tenían. A sus 31 años, Caín Fara pretende plasmar su experiencia y dar una mano en la zona defensiva. El argentino puede jugar de zaguero o también de lateral derecho. "Soy consciente de lo que gigante que es la 'U'", posteó Fara en redes sociales.

Un aspecto interesante sobre Caín Fara es su experiencia en el Estadio Monumental, ya que ha tenido la oportunidad de jugar. El futbolista fue titular durante el amistoso de la Noche Crema 2022, en el que su equipo, Aucas, se enfrentó a Universitario de Deportes, logrando una victoria por 3-2 en un encuentro lleno de emociones.

PUEDES VER: Luis Ramos y su promesa al ser anunciado como el flamante fichaje de Alianza Lima: "Estoy aquí para darles el título 2026"

lr.pe

¿Qué dijo Caín Fara a los hinchas de Universitario al ser presentado como el nuevo fichaje?

El defensor no pudo ocultar su emoción al fichar por el tricampeón de la Liga 1. "Gracias de corazón a todos por los mensajes y el cariño. Quería que sepan que los leo y valoro muchísimo. Estoy muy feliz y emocionado por este paso tan importante en mi carrera. Empieza una etapa que me llena de ilusión y compromiso. Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo. Voy a dejar la vida por estos colores", afirmó Caín Fara en su cuenta oficial de Instagram.

Caín Fara agradece el apoyo a la hinchada en redes sociales. Foto: Instagram

Caín Fara agradece el apoyo a la hinchada en redes sociales. Foto: Instagram

PUEDES VER: Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

lr.pe

¿Quién es Caín Fara?

Caín Jair Fara es un futbolista argentino de 31 años que se desempeña como defensa central y, ocasionalmente, puede adoptar la función de lateral derecho. En este 2025, el 'Faraón' jugó 31 partidos en la segunda de Argentina con Atlanta y sumó 2.645 minutos en cancha. Quedó cerca del ascenso tras clasificar al torneo reducido por uno de los cupos a primera división, pero cayó en la segunda fase.

En cuanto a su palmarés, Fara ya sabe lo que es campeonar dentro y fuera de su país. En la temporada 2020-21, ganó la Primera Nacional con Tigre, mientras que en el 2022 logró el título nacional en Ecuador con Aucas.

