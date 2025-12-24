ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no se implementará el sistema de voto digital en las Elecciones 2026 tras el informe del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que determinó que el mecanismo aún presenta algunas falencias y no garantizará que los resultados de las votaciones sean exactos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial