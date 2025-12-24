ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE
El Pleno del JNE determinó que el mecanismo aún presenta algunas falencias y no garantizará que los resultados de las votaciones sean exactos.
- Extranjeros en Perú podrán votar y ser candidatos municipales en Elecciones 2026: Reniec publica los requisitos
- Pase al retiro PNP 2025: dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional del Perú
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no se implementará el sistema de voto digital en las Elecciones 2026 tras el informe del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que determinó que el mecanismo aún presenta algunas falencias y no garantizará que los resultados de las votaciones sean exactos.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio