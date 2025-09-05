Perú se quedó sin el sueño mundialista una vez más. El equipo comandado por Óscar Ibáñez perdió 3-0 ante Uruguay por las Eliminatorias 2026 y se quedó sin opciones matemáticas de poder acceder al próximo Mundial. Uno de los habituales titular en la Bicolor que no estuvo en el once inicial ante la Celeste fue Carlos Zambrano. El defensor de Alianza Lima se unió a la delegación nacional en Montevideo poco antes del partido, pues viajó a Alemania por temas personales.

En la última edición del programa de YouTube 'DyT con Diego Rebagliati y Talia Azcarate', el comentarista deportivo criticó que Carlos Zambrano haya esperado iniciar las acciones en el Estadio Centenario pese a no estar en la convocatoria desde el primer día. Como se recuerda, el central nacional viajó al país europeo por "temas médicos", según contó el propio jugador.

Diego Rebagliati y su crítica a Carlos Zambrano tras el Perú vs Uruguay

"Con Zambrano quizá terminábamos a los 25 minutos con uno menos. Yo no elegía a Zambrano (para ser titular) porque decidió ir a Alemania una semana antes del partido. Decisión irse a Alemania una semana antes, tiene todo el derecho del mundo, pero después no vengas y pidas jugar de titular", dijo 'Reba'.

El comunicador defendió la línea defensiva que dispuso Óscar Ibáñez en las prácticas previo al partido y trajo a colación la poca estabilidad física que ha mostrado el 'Káiser' en los últimos encuentros.

"Eso a mí no me parece, si ha estado entrenando una defensa toda la semana y Zambrano ha tenido solo tres entrenamientos... Además, está dando ventajas físicas hace rato. ¿Cuándo ha sido la última vez que Zambrano jugó 90 minutos?", apuntó.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

La Bicolor se quedó en la penúltima casilla con 12 puntos. A falta de un partido para el fin de estas eliminatorias, Perú y Chile son las únicas selecciones que ya no tienen ninguna opción de clasificar al Mundial.