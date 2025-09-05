HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar con Perú ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

El comentarista criticó a Carlos Zambrano por su viaje al extranjero en plena convocatoria de la selección peruana. El 'Káiser' no ingresó en el partido ante Uruguay por decisión técnica.

Carlos Zambrano no jugó ante Uruguay. Foto: composición LR/captura de 'D&T'/AFP
Carlos Zambrano no jugó ante Uruguay. Foto: composición LR/captura de 'D&T'/AFP

Perú se quedó sin el sueño mundialista una vez más. El equipo comandado por Óscar Ibáñez perdió 3-0 ante Uruguay por las Eliminatorias 2026 y se quedó sin opciones matemáticas de poder acceder al próximo Mundial. Uno de los habituales titular en la Bicolor que no estuvo en el once inicial ante la Celeste fue Carlos Zambrano. El defensor de Alianza Lima se unió a la delegación nacional en Montevideo poco antes del partido, pues viajó a Alemania por temas personales.

En la última edición del programa de YouTube 'DyT con Diego Rebagliati y Talia Azcarate', el comentarista deportivo criticó que Carlos Zambrano haya esperado iniciar las acciones en el Estadio Centenario pese a no estar en la convocatoria desde el primer día. Como se recuerda, el central nacional viajó al país europeo por "temas médicos", según contó el propio jugador.

PUEDES VER: ¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: 'Deben hacerse cargo los que toman decisiones'

lr.pe

Diego Rebagliati y su crítica a Carlos Zambrano tras el Perú vs Uruguay

"Con Zambrano quizá terminábamos a los 25 minutos con uno menos. Yo no elegía a Zambrano (para ser titular) porque decidió ir a Alemania una semana antes del partido. Decisión irse a Alemania una semana antes, tiene todo el derecho del mundo, pero después no vengas y pidas jugar de titular", dijo 'Reba'.

El comunicador defendió la línea defensiva que dispuso Óscar Ibáñez en las prácticas previo al partido y trajo a colación la poca estabilidad física que ha mostrado el 'Káiser' en los últimos encuentros.

"Eso a mí no me parece, si ha estado entrenando una defensa toda la semana y Zambrano ha tenido solo tres entrenamientos... Además, está dando ventajas físicas hace rato. ¿Cuándo ha sido la última vez que Zambrano jugó 90 minutos?", apuntó.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: 'Todo es difícil'

lr.pe

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

La Bicolor se quedó en la penúltima casilla con 12 puntos. A falta de un partido para el fin de estas eliminatorias, Perú y Chile son las únicas selecciones que ya no tienen ninguna opción de clasificar al Mundial.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
Notas relacionadas
Christian Cueva no quiso perderse el Perú vs Uruguay: captan a 'Aladino' viendo la eliminación al Mundial frente a su TV

Christian Cueva no quiso perderse el Perú vs Uruguay: captan a 'Aladino' viendo la eliminación al Mundial frente a su TV

LEER MÁS
Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

LEER MÁS
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

LEER MÁS
Carlos Zambrano despeja dudas y revela que podía jugar ante Uruguay tras eliminación de la selección peruana: "Yo tenía las ganas"

Carlos Zambrano despeja dudas y revela que podía jugar ante Uruguay tras eliminación de la selección peruana: "Yo tenía las ganas"

LEER MÁS
Christian Cueva no quiso perderse el Perú vs Uruguay: captan a 'Aladino' viendo la eliminación al Mundial frente a su TV

Christian Cueva no quiso perderse el Perú vs Uruguay: captan a 'Aladino' viendo la eliminación al Mundial frente a su TV

LEER MÁS
Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

LEER MÁS
Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú hoy viernes 5 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Nuevo penal El Frontón iría en contra de plan urbano del Callao aprobado en 2025, advierte Colegio de Arquitectos

Giorgio Armani: el icónico diseñador y rey de la moda italiana

Deportes

Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"

¡Paraguay de fiesta! Declaran feriado nacional tras histórica clasificación de su selección al Mundial 2026

Eddie Fleischman destacó a Pedro Gallese en Perú pese a goleada de Uruguay y despotricó contra la FPF: "Inmoral e incompetente"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Benji Espinoza sobre Martín Vizcarra: "Yo creo que lo van a condenar"

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Martín Vizcarra denuncia demora en su liberación por parte del INPE: "El trámite ya concluyó"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota