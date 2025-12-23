La victoria de la selección peruana por 2-0 ante Bolivia dejó buenas sensaciones de cara al futuro. Con varios nuevos rostros, la Bicolor pudo conseguir un triunfo en su último partido del 2025 y algunos nombres brillaron con luz propia. A propósito, Christian Cueva destacó la labor defensiva de Alfonso Barco, quien arrancó en el once titular de Gerardo Ameli ante la Verde. 'Aladino' ve un gran futuro en el popular 'Fonchi'.

En una reciente entrevista para Radio Exitosa, Cueva resaltó las cualidades de Barco, con quien ha compartido vestuario durante su estadía en Emelec. Asimismo, recordó una anécdota con el volante de contención durante su estadía en el fútbol ecuatoriano.

PUEDES VER: Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

Christian Cueva elogió a Alfonso Barco tras victoria de la selección peruana

"Yo lo conozco a 'Fonchi' cuando me iniciaba como juvenil en la Universidad San Martín y paramos juntos allá (Ecuador)", dijo en un primer momento Cueva. Recordemos que 'Aladino' conoció a Barco cuando aún era un niño y guardaba una gran relación con Álvaro Barco, su padre y exgerente deportivo del equipo de Santa Anita.

Posteriormente, señaló que Alfonso Barco es un jugador con mucho potencial y se lo comentó cuando estuvieron en el Bombillo. "Lo digo abiertamente, no porque estamos conversando aquí, se lo he dicho a él personalmente y es un gran profesional, mucho talento y yo ya le he dicho donde tiene que jugar y donde se tiene que parar. Atrás es lo suyo, es un tipo que tiene muchas cualidades en el juego aéreo, con el pie, balones largos", añadió.

"'Fonchi' tiene una pegada espectacular, se le vio en la definiciones de Copa Ecuador en los penales. Yo fallé y él lo hizo. Son cosas que uno va viendo, 'Fonchi' tiene 22 o 23 años", concluyó el hoy jugador de Juan Pablo II.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Alfonso Barco?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Alfonso Barco tiene un valor en el mercado de 500.000 euros.