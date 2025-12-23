HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: "Mucho talento"

El nuevo fichaje de Juan Pablo II se refirió a la reciente victoria de la selección peruana frente a Bolivia y resaltó a un futbolista, a quien considera un gran profesional y un jugador con grandes cualidades.

Christian Cueva opinó sobre el Perú vs Bolivia que se jugó en Chincha. Foto: composición LR/Radio Exitosa
La victoria de la selección peruana por 2-0 ante Bolivia dejó buenas sensaciones de cara al futuro. Con varios nuevos rostros, la Bicolor pudo conseguir un triunfo en su último partido del 2025 y algunos nombres brillaron con luz propia. A propósito, Christian Cueva destacó la labor defensiva de Alfonso Barco, quien arrancó en el once titular de Gerardo Ameli ante la Verde. 'Aladino' ve un gran futuro en el popular 'Fonchi'.

En una reciente entrevista para Radio Exitosa, Cueva resaltó las cualidades de Barco, con quien ha compartido vestuario durante su estadía en Emelec. Asimismo, recordó una anécdota con el volante de contención durante su estadía en el fútbol ecuatoriano.

Christian Cueva elogió a Alfonso Barco tras victoria de la selección peruana

"Yo lo conozco a 'Fonchi' cuando me iniciaba como juvenil en la Universidad San Martín y paramos juntos allá (Ecuador)", dijo en un primer momento Cueva. Recordemos que 'Aladino' conoció a Barco cuando aún era un niño y guardaba una gran relación con Álvaro Barco, su padre y exgerente deportivo del equipo de Santa Anita.

Posteriormente, señaló que Alfonso Barco es un jugador con mucho potencial y se lo comentó cuando estuvieron en el Bombillo. "Lo digo abiertamente, no porque estamos conversando aquí, se lo he dicho a él personalmente y es un gran profesional, mucho talento y yo ya le he dicho donde tiene que jugar y donde se tiene que parar. Atrás es lo suyo, es un tipo que tiene muchas cualidades en el juego aéreo, con el pie, balones largos", añadió.

"'Fonchi' tiene una pegada espectacular, se le vio en la definiciones de Copa Ecuador en los penales. Yo fallé y él lo hizo. Son cosas que uno va viendo, 'Fonchi' tiene 22 o 23 años", concluyó el hoy jugador de Juan Pablo II.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Alfonso Barco?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Alfonso Barco tiene un valor en el mercado de 500.000 euros.

Mr Peet revela que hubo interés de Alianza Lima por Raúl Ruidíaz para reforzar el ataque: "Un '9' de selección"

Mr Peet revela que hubo interés de Alianza Lima por Raúl Ruidíaz para reforzar el ataque: "Un '9' de selección"

Matías Succar se ilusiona tras ser titular en la victoria contra Bolivia: "El objetivo es ser el '9' de la selección peruana"

Matías Succar se ilusiona tras ser titular en la victoria contra Bolivia: "El objetivo es ser el '9' de la selección peruana"

¿Por qué Perú subió un puesto en el ranking FIFA si no se tomó en cuenta el triunfo ante Bolivia?

¿Por qué Perú subió un puesto en el ranking FIFA si no se tomó en cuenta el triunfo ante Bolivia?

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

Alianza Lima pone la mira en Javier Méndez: uruguayo que fue campeón con Peñarol podría ser competencia de Carlos Zambrano

Alianza Lima pone la mira en Javier Méndez: uruguayo que fue campeón con Peñarol podría ser competencia de Carlos Zambrano

Muere Sebastián Hertner, futbolista alemán, tras caer 70 metros de un teleférico en un centro de esquí

Muere Sebastián Hertner, futbolista alemán, tras caer 70 metros de un teleférico en un centro de esquí

Sporting Cristal ficha a Cristiano da Silva, jugador que silenció el Bernabéu ante Real Madrid por Champions League

Sporting Cristal ficha a Cristiano da Silva, jugador que silenció el Bernabéu ante Real Madrid por Champions League

Mr. Peet y su determinante opinión sobre si Paolo Guerrero es ídolo con Alianza Lima: "Para mí, Barcos es el último"

Mr. Peet y su determinante opinión sobre si Paolo Guerrero es ídolo con Alianza Lima: “Para mí, Barcos es el último”

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Minedu publica cronograma oficial de la Matrícula 2026: fechas y modalidades en colegios públicos

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Deportes

Arsenal derrotó a Crystal Palace por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025: Kepa salva a los 'Gunners' en los penales

Fichajes de la Liga 1 2026: todas las altas, bajas y rumores en el fútbol peruano

Diego Penny manda importante mensaje a Luis Advíncula para fichar por Sporting Cristal: "¿En Alianza Lima va a ser ídolo?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: se cierra inscripción de partidos políticos y empieza proceso de tachas y apelaciones

Poder Judicial ratifica prisión preliminar contra Ciro Castillo y dispone su captura por caso Los Socios del Callao

Excomandante Ravines, líder de 'Escuadrón de la Muerte' es candidato al Senado con el partido Un Camino Diferente

