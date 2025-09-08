¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay EN VIVO y dónde ver por la última fecha de las Eliminatorias 2026?
Por la última jornada, Chile recibirá a una Uruguay ya clasificada en el Estadio Nacional. La Roja, primera selección eliminada, intentará lograr un triunfo y esperar una caída de Perú para no quedar en el último lugar de la tabla de posiciones.
¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay EN VIVO Y EN DIRECTO por las Eliminatorias 2026? El encuentro, por el cierre de las clasificatorias sudamericanas, se jugará este martes 9 de septiembre desde las 6.30 p. m. (hora local ) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y será transmitido por Movistar Eventos 2, en Perú. En territorio sureño, se podrá ver por Chilevisión, ESPN y Disney Plus, y en sueño uruguayo irá por AUF TV, ANTEL TV y DSports. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.
¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay?
En Perú, el Chile vs Uruguay se disputará este martes 9 de septiembre desde las 6.30 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.
- México: 6.00 p. m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (miércoles 20).
¿Dónde ver Chile vs Uruguay?
En suelo sureño, el juego entre Chile vs Venezuela será televisado por Chilevisión (CHV vía streaming), ESPN y Disney Plus. En territorio llanero, el duelo se podrá seguir a través de las señales Televen. señal de CHV en TV abierta, adicionalmente estará la opción de ESPN por TV cable, través de las plataformas; Chilevisión web, YouTube de Chilevisión y Disney+ en su plan Premium. AUF TV, ANTEL TV, DSports
CHV
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DirecTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- Entel: 66 (HD)
- Claro: 55 (SD)
- GTD/Telesur: 27 (SD)
- Movistar: 121 (SD) – 811 (HD)
- Tu Ves: 57 (SD)
- Zapping: 21 (HD).
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Santiago) – 843 (HD)
- DirecTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- Entel: 212 (HD)
- Claro: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/Telesur: 85 (SD) – 844 (HD)
- Movistar: 480 (SD) – 884 (HD)
- Tu Ves: 508 (HD)
- Zapping: 90 (HD).
Chile vs Uruguay: alineaciones posibles
- Chile: Lawrence Vigouroux, Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena.
- Uruguay: Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.
Chile vs Uruguay: historial reciente
La Celeste muestra un historial favorable con 4 triunfos en los últimos 5 enfrentamientos.
- Uruguay 3-1 Chile | 08.09.23 | Eliminatorias
- Chile 0-2 Uruguay | 29.03.22 | Eliminatorias
- Uruguay 1-1 Chile | 21.06.21 | Eliminatorias
- Uruguay 2-1 Chile | 08.10.20 | Eliminatorias
- Chile 0-1 Uruguay | 24.06.19 | Eliminatorias.
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026
Uruguay se ubica tercero en la tabla con 27 puntos, mientras que encuentra último con 10 unidades.
|Puesto
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DF
|Puntos
|1
|Argentina
|17
|12
|2
|3
|22
|38
|2
|Brasil
|17
|8
|4
|5
|6
|28
|3
|Uruguay
|17
|7
|6
|4
|10
|27
|4
|Ecuador
|17
|7
|8
|2
|8
|26
|5
|Colombia
|17
|6
|7
|4
|7
|25
|6
|Paraguay
|17
|6
|7
|4
|3
|25
|7
|Venezuela
|17
|4
|6
|7
|-7
|18
|8
|Bolivia
|17
|5
|2
|10
|-19
|17
|9
|Perú
|17
|2
|6
|9
|-14
|12
|10
|Chile
|17
|2
|4
|11
|-16
|10