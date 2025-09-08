¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay EN VIVO y dónde ver por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay EN VIVO Y EN DIRECTO por las Eliminatorias 2026? El encuentro, por el cierre de las clasificatorias sudamericanas, se jugará este martes 9 de septiembre desde las 6.30 p. m. (hora local ) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y será transmitido por Movistar Eventos 2, en Perú. En territorio sureño, se podrá ver por Chilevisión, ESPN y Disney Plus, y en sueño uruguayo irá por AUF TV, ANTEL TV y DSports. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay?

En Perú, el Chile vs Uruguay se disputará este martes 9 de septiembre desde las 6.30 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 6.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (miércoles 20).

¿Dónde ver Chile vs Uruguay?

En suelo sureño, el juego entre Chile vs Venezuela será televisado por Chilevisión (CHV vía streaming), ESPN y Disney Plus. En territorio llanero, el duelo se podrá seguir a través de las señales AUF TV, ANTEL TV, DSports.

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DirecTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

Entel: 66 (HD)

Claro: 55 (SD)

GTD/Telesur: 27 (SD)

Movistar: 121 (SD) – 811 (HD)

Tu Ves: 57 (SD)

Zapping: 21 (HD).

ESPN

VTR: 48 (SD) (Santiago) – 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/Telesur: 85 (SD) – 844 (HD)

Movistar: 480 (SD) – 884 (HD)

Tu Ves: 508 (HD)

Zapping: 90 (HD).

Chile vs Uruguay: alineaciones posibles

Chile: Lawrence Vigouroux, Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena.

Uruguay: Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Chile vs Uruguay: historial reciente

La Celeste muestra un historial favorable con 4 triunfos en los últimos 5 enfrentamientos.

Uruguay 3-1 Chile | 08.09.23 | Eliminatorias

Chile 0-2 Uruguay | 29.03.22 | Eliminatorias

Uruguay 1-1 Chile | 21.06.21 | Eliminatorias

Uruguay 2-1 Chile | 08.10.20 | Eliminatorias

Chile 0-1 Uruguay | 24.06.19 | Eliminatorias.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Uruguay se ubica tercero en la tabla con 27 puntos, mientras que encuentra último con 10 unidades.