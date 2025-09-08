HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay EN VIVO y dónde ver por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Por la última jornada, Chile recibirá a una Uruguay ya clasificada en el Estadio Nacional. La Roja, primera selección eliminada, intentará lograr un triunfo y esperar una caída de Perú para no quedar en el último lugar de la tabla de posiciones.

Uruguay derrotó 3-1 a Chile en el último cruce en 2023 por eliminatorias. Foto: composición LR
Uruguay derrotó 3-1 a Chile en el último cruce en 2023 por eliminatorias. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay EN VIVO Y EN DIRECTO por las Eliminatorias 2026? El encuentro, por el cierre de las clasificatorias sudamericanas, se jugará este martes 9 de septiembre desde las 6.30 p. m. (hora local ) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y será transmitido por Movistar Eventos 2, en Perú. En territorio sureño, se podrá ver por Chilevisión, ESPN y Disney Plus, y en sueño uruguayo irá por AUF TV, ANTEL TV y DSports. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

¿A qué hora juegan Chile vs Uruguay?

En Perú, el Chile vs Uruguay se disputará este martes 9 de septiembre desde las 6.30 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 6.00 p. m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (miércoles 20).

¿Dónde ver Chile vs Uruguay?

En suelo sureño, el juego entre Chile vs Venezuela será televisado por Chilevisión (CHV vía streaming), ESPN y Disney Plus. En territorio llanero, el duelo se podrá seguir a través de las señales Televen. señal de CHV en TV abierta, adicionalmente estará la opción de ESPN por TV cable, través de las plataformas; Chilevisión web, YouTube de Chilevisión y Disney+ en su plan Premium. AUF TV, ANTEL TV, DSports

CHV

Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DirecTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • Entel: 66 (HD)
  • Claro: 55 (SD)
  • GTD/Telesur: 27 (SD)
  • Movistar: 121 (SD) – 811 (HD)
  • Tu Ves: 57 (SD)
  • Zapping: 21 (HD).

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Santiago) – 843 (HD)
  • DirecTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • Entel: 212 (HD)
  • Claro: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/Telesur: 85 (SD) – 844 (HD)
  • Movistar: 480 (SD) – 884 (HD)
  • Tu Ves: 508 (HD)
  • Zapping: 90 (HD).

Chile vs Uruguay: alineaciones posibles

  • Chile: Lawrence Vigouroux, Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena.
  • Uruguay: Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Chile vs Uruguay: historial reciente

La Celeste muestra un historial favorable con 4 triunfos en los últimos 5 enfrentamientos.

  • Uruguay 3-1 Chile | 08.09.23 | Eliminatorias
  • Chile 0-2 Uruguay | 29.03.22 | Eliminatorias
  • Uruguay 1-1 Chile | 21.06.21 | Eliminatorias
  • Uruguay 2-1 Chile | 08.10.20 | Eliminatorias
  • Chile 0-1 Uruguay | 24.06.19 | Eliminatorias.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Uruguay se ubica tercero en la tabla con 27 puntos, mientras que encuentra último con 10 unidades.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
