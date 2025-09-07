Canal confirmado Perú ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026

La selección peruana se alista para lo que será su último partido por las Eliminatorias 2026. Tras quedar fuera de carrera en la jornada pasada por la clasificación al siguiente Mundial, Perú jugará por el honor ante toda su hinchada para intentar cerrar este proceso de la mejor forma. Su rival será Paraguay, que viene más que entonado luego de acceder a una Copa del Mundo después de 16 años. El encuentro será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes, en territorio nacional.

Culminada la jornada 17, la Bicolor, que perdió 3-0 frente a Uruguay en Montevdeo, quedó en la penúltima posición con 12 puntos, uniéndose a Chile como las dos selecciones, hasta el momento, sin chances de pelear un cupo al Mundial. El partido entre la Blanquirroja y la Albirroja comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local).

Canal de Perú ante Paraguay por las Eliminatorias 2026

El partido entre Perú y Paraguay será televisado por América TV (canal 4) y ATV (canal 9), en señal abierta, y por Movistar Deportes (canal 3 y 703 en HD) en cable. En territorio albirrojo, el duelo se podrá ver por las señales de GEN y Hei.

¿Dónde ver Perú vs Paraguay ONLINE?

Si no puedes conectarte a ninguna de estas señales por TV, podrás segur el encuentro entre Perú y Paraguay por las Eliminatorias 2026 de manera online por América TVGO y Movistar Play.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026