Cercado de Lima: auto se cayó del puente Abancay y dejó 11 heridos
Canal confirmado Perú ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Perú jugará por el honor ante Paraguay en el cierre de las clasificatorias sudamericanas. El escenario de este choque será el Estadio Nacional de Lima.

Perú y Paraguay empataron sin goles en el último cruce por eliminatorias. Foto: composición LR/AFP
Perú y Paraguay empataron sin goles en el último cruce por eliminatorias. Foto: composición LR/AFP

La selección peruana se alista para lo que será su último partido por las Eliminatorias 2026. Tras quedar fuera de carrera en la jornada pasada por la clasificación al siguiente Mundial, Perú jugará por el honor ante toda su hinchada para intentar cerrar este proceso de la mejor forma. Su rival será Paraguay, que viene más que entonado luego de acceder a una Copa del Mundo después de 16 años. El encuentro será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes, en territorio nacional.

Culminada la jornada 17, la Bicolor, que perdió 3-0 frente a Uruguay en Montevdeo, quedó en la penúltima posición con 12 puntos, uniéndose a Chile como las dos selecciones, hasta el momento, sin chances de pelear un cupo al Mundial. El partido entre la Blanquirroja y la Albirroja comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local).

Canal de Perú ante Paraguay por las Eliminatorias 2026

El partido entre Perú y Paraguay será televisado por América TV (canal 4) y ATV (canal 9), en señal abierta, y por Movistar Deportes (canal 3 y 703 en HD) en cable. En territorio albirrojo, el duelo se podrá ver por las señales de GEN y Hei.

¿Dónde ver Perú vs Paraguay ONLINE?

Si no puedes conectarte a ninguna de estas señales por TV, podrás segur el encuentro entre Perú y Paraguay por las Eliminatorias 2026 de manera online por América TVGO y Movistar Play.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
