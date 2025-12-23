HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Prensa ecuatoriana revela cuál es el "gran pecado" de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "Eso a veces cae mal"

En el país norteño, un periodista analizó la actitud de Javier Rabanal mediáticamente durante su estadía en Independiente del Valle. ¿Será un problema en Universitario?

Universitario es el segundo club que dirigirá Javier Rabanal en Sudamérica. Foto: X
Universitario presentó oficialmente a Javier Rabanal como su nuevo DT para la temporada 2026. El objetivo del técnico español está más que claro: ser tetracampeón de la Liga 1 y consolidar una gran participación a nivel internacional en la Copa Libertadores. La prensa de Ecuador, país donde fue campeón con Independiente del Valle, analizó el año de Rabanal en el torneo y señaló que uno de sus principales defectos es ser muy frontal al momento de comunicarse con sus jugadores.

En una reciente edición del programa 'La Banda, transmitido por El canal del Fútbol, el periodista Joaquín Saavedra reveló el gran 'pecado' que ha demostrado tener Javier Rabanal en Ecuador. Bajo su punto de vista, la forma de hacer llegar su mensaje a veces puede caer mal en el plantel.

Prensa ecuatoriana revela el gran defecto de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario

"El gran pecado del exentrenador de Independiente del Valle es ser honesto, frontal, no guardarse nada. Ir directo y de frente, no acomodar las cosas. Eso a veces cae mal. Te dice que eres malo, que jugaste mal, a algunos les cae mal. Quieren que se lo digan más bonito, que le acomoden las cosas. Que si no estás entrenando bien, que si no te cuidas, no gusta", comentó el colega.

Recordemos que Javier Rabanal fue presentado el último lunes 22 de diciembre como flamante DT de la 'U'. Durante la conferencia, le preguntaron cómo pensaba manejar la jerarquía de jugadores en el club. Ante ello, respondió que ya sabe cómo sobrellevar esta clase de situaciones gracias a su experiencia con futbolistas como Coady Gakpo o Xavi Simons, quienes hoy brillan en la Premier League.

"Hay que tener en cuenta cómo es el trabajo del DT, que tengo que trabajar con jugadores de jerarquía que han ganado trofeos, sí, pero ya he tratado con futbolistas que han ganado títulos. En una función como segundo entrenador, sí, pero he trabajado con Luuk de Jong, con Xavi Simons; he trabajado con varios jugadores que están en la Premier League, como Cody Gakpo, que está en el Liverpool. Ese trato yo ya lo tengo", declaró.

Javier Rabanal se refiere a la rivalidad entre Universitario y Alianza Lima

Otra de las consultas durante la rueda de prensa fue dirigida a su opinión sobre la histórica rivalidad entre Alianza Lima y Universitario. Respecto a la pregunta, Javier Rabanal afirmó que prefiere experimentarla directamente en el campo.

"No me he podido empapar (de Alianza). Va a ser mejor dejarlo correr, vivirlo en el campo, disfrutando si puede ser ganando mucho mejor. Mi obligación es conocer su plantilla, analizar cómo juega y colocar mi mejor equipo para ganarle los partidos y campeonatos", comentó.

