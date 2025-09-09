Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Este martes 9 de setiembre llegarán a su fin las Eliminatorias 2025. La selección peruana disputará su último partido ante Paraguay EN VIVO y DIRECTO, luego de quedar sin opciones de clasificar al Mundial tras la derrota frente a Uruguay, resultado que la dejó en el noveno lugar de la tabla, solo por encima de Chile. En cambio, 'La Albirroja' vive una situación distinta, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro logró la clasificación directa al Mundial 2026 y ahora intentará acabar con la racha negativa de no poder vencer a Perú en Lima por Eliminatorias.

El encuentro, que se jugará en el Estadio Nacional, podrá seguirse desde las 6.30 p.m. (hora peruana), por la señal de Movistar Deportes y vía streaming por Movistar TV App. Además, todo lo relacionado con este encuentro lo podrás seguir aquí en La República Deportes.

¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?

El encuentro se podrá seguir desde las 6.30 p.m. (hora peruana). A continuación los horarios para otros países.

Perú: 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Brasil: 8.30 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Paraguay?

El Perú contra Paraguay se podrá seguir a través de la señal de Movistar Deportes y vía streaming por Movistar app. Sin embargo, puedes seguirlo aquí en La República Deportes.

Argentina : DIRECTV Sports Argentina

: DIRECTV Sports Argentina Bolivia : Tigo Sports Bolivia

: Tigo Sports Bolivia Chile : Disney+ Premium Chile

: Disney+ Premium Chile Colombia : ditu Deportes, RCN

: ditu Deportes, RCN Ecuador : Canal del Fútbol

: Canal del Fútbol Paraguay : GEN

: GEN Perú : Movistar app, Movistar Deportes

: Movistar app, Movistar Deportes Puerto Rico : Fanatiz USA

: Fanatiz USA EE. UU.: Fanatiz USA

¿Cómo ver Perú vs Paraguay en Paraguay?

En Paraguay, el partido entre Perú y Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026 se podrá ver por la señal de GEN, disponible en todo el país.

Fixture de la jornada 18 de las Eliminatorias