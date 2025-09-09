HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Este martes 9 de septiembre, la selección peruana disputará su último partido de Eliminatorias 2025 contra Paraguay, tras quedar sin chances para ir al Mundial 2026.

Perú se enfrentará a Paraguay en la última fecha por Eliminatorias 2025. Foto: composición LR/ Omar Neyra
Perú se enfrentará a Paraguay en la última fecha por Eliminatorias 2025. Foto: composición LR/ Omar Neyra

Este martes 9 de setiembre llegarán a su fin las Eliminatorias 2025. La selección peruana disputará su último partido ante Paraguay EN VIVO y DIRECTO, luego de quedar sin opciones de clasificar al Mundial tras la derrota frente a Uruguay, resultado que la dejó en el noveno lugar de la tabla, solo por encima de Chile. En cambio, 'La Albirroja' vive una situación distinta, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro logró la clasificación directa al Mundial 2026 y ahora intentará acabar con la racha negativa de no poder vencer a Perú en Lima por Eliminatorias.

El encuentro, que se jugará en el Estadio Nacional, podrá seguirse desde las 6.30 p.m. (hora peruana), por la señal de Movistar Deportes y vía streaming por Movistar TV App. Además, todo lo relacionado con este encuentro lo podrás seguir aquí en La República Deportes.  

PUEDES VER: André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?

El encuentro se podrá seguir desde las 6.30 p.m. (hora peruana). A continuación los horarios para otros países.

  • Perú: 6.30 p.m.
  • Colombia: 6.30 p.m.
  • Ecuador: 6.30 p.m.
  • Bolivia: 7.30 p.m.
  • Venezuela: 7.30 p.m.
  • Chile: 8.30 p.m.
  • Paraguay: 8.30 p.m.
  • Argentina: 8.30 p.m.
  • Uruguay: 8.30 p.m.
  • Brasil: 8.30 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Paraguay?

El Perú contra Paraguay se podrá seguir a través de la señal de Movistar Deportes y vía streaming por Movistar app. Sin embargo, puedes seguirlo aquí en La República Deportes.

  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia
  • Chile: Disney+ Premium Chile
  • Colombia: ditu Deportes, RCN
  • Ecuador: Canal del Fútbol
  • Paraguay: GEN
  • Perú: Movistar app, Movistar Deportes
  • Puerto Rico: Fanatiz USA
  • EE. UU.: Fanatiz USA

¿Cómo ver Perú vs Paraguay en Paraguay?

En Paraguay, el partido entre Perú y Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026 se podrá ver por la señal de GEN, disponible en todo el país.

PUEDES VER: Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

lr.pe

Fixture de la jornada 18 de las Eliminatorias

  • Ecuador vs. Argentina | 6.00 p. m.
  • Bolivia vs. Brasil | 6.30 p. m.
  • Chile vs. Uruguay | 6.30 p. m.
  • Perú vs. Paraguay | 6.30 p. m.
  • Venezuela vs. Colombia | 6.30 p. m.
Notas relacionadas
[Tigo Sports] Partido de Bolivia vs Brasil EN VIVO: transmisión online del juego por Eliminatorias 2026

[Tigo Sports] Partido de Bolivia vs Brasil EN VIVO: transmisión online del juego por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Ecuador vs Argentina EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Ecuador vs Argentina EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
André Carrillo confesó que hacía de todo para no entrenar con Ricardo Gareca en la selección peruana: "Yo era insoportable por momentos"

André Carrillo confesó que hacía de todo para no entrenar con Ricardo Gareca en la selección peruana: "Yo era insoportable por momentos"

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

LEER MÁS
Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Deportes

Alineaciones de Venezuela contra Colombia por el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota