🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Fútbol Peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy

El mercado de fichajes para la Liga 1 2026 no se detiene y varios equipos ya vienen reforzándose de la mejor manera. Además, hay algunas bajas importantes de cara a la próxima temporada.

Jeriel De Santis vuelve al fútbol peruano para jugar en Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos
Jeriel De Santis vuelve al fútbol peruano para jugar en Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

El cierre del año trae consigo múltiples movimientos en el fútbol peruano. A casi dos meses de haber conquistado el título de la Liga 1, Universitario de Deportes finalmente resolvió el tema relacionado con Jorge Fossati después de días de negociación y alcanzó con el español Javier Banal, quien llega directamente de Independiente del Valle.

Alianza Lima, por su parte, no se ha quedado atrás y ha efectuado cambios relevantes: anunció a Pablo Guede como nuevo director técnico. En lo que concierne a su plantel, fichó a Cristian Carbajal, Alejandro Duarte, D'Alessandro Montenegro, entre otros. Mientras tanto, Sporting Cristal ya oficializó su primera contratación: se trata del brasileño Gabriel Santana.

Universitario de Deportes

  • Altas: Javier Rabanal (DT, por confirmar), Diego Romero (por confirmar)
  • Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña (por confirmar)
  • Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Williams Riveros, José Carabalí, José Rivera (por confirmar).

Alianza Lima

El delantero Luis Ramos, quien viene de ser goleador con América de Cali de Colombia, se convirtió en el flamante jale del equipo blanquiazul.

  • Altas: Pablo Guede (DT), Jairo Vélez, Luis Ramos, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Alejandro Duarte.
  • Bajas: Néstor Gorosito (DT), Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Ángelo Campos (por confirmar), Matías Succar
  • Renovaciones: Eryc Castillo, Renzo Garcés, Fernando Gaibor (por confirmar), Alan Cantero, Paolo Guerrero .

Sporting Cristal

  • Altas: Gabriel Santana
  • Bajas: Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Fernando Pacheco, Jhilmar Lora, Axel Cabellos.
  • Renovaciones: Martín Távara (por confirmar), Rafael Lutiger, Irven Ávila.

Cusco FC

  • Altas: Gabriel Carabajal, José Manzaneda, Gu Rum Choi, Diego Soto, José Bolívar
  • Bajas: Luis Ramos
  • Renovaciones: Miguel Rondelli (DT).

FBC Melgar

  • Altas: Pablo Erustes, Jeriel De Santis
  • Bajas: Mariano Barreda (préstamo), Percy Liza (préstamo), Mathías Llontop (préstamo), Pier Barrios
  • Renovaciones: Horacio Orzán, Ricardo Farro, Lautaro Guzmán, Alec Deneumostier.

Alianza Atlético

  • Altas: Federico Urciuoli (DT), Mariano Barreda (préstamo)
  • Bajas: Gerardo Ameli (DT), Agustín Graneros, Diego Melián, Federico Illanes, Horacio Benincasa
  • Renovaciones: -

Deportivo Garcilaso

  • Altas: Hernán Lisi (DT), Agustín Graneros, Claudio Torrejón, Horacio Benincasa, Beto da Silva, Adrián Ascues
  • Bajas: Carlos Bustos (DT), Pablo Erustes, Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán
  • Renovaciones: Aldair Salazar, Patrick Zubczuk, Orlando Núñez, Xavi Moreno, Erick Canales, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia, Juniors Barbieri.

Cienciano

  • Altas: Horacio Melgarejo (DT), Ítalo Espinoza, Gerson Barreto, Claudio Núñez , Matías Succar
  • Bajas: Carlos Desio (DT), Beto da Silva, Claudio Torrejón, Nicolás Amasifuén (préstamo), Ignacio Barrios, Adrián Ascues, Agustín Gonzales.
  • Renovaciones: Carlos Garcés, Maximiliano Amondarain

Los Chankas

  • Altas: Gonzalo Rizzo, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Brayan Guevara, Abdiel Ayarza y Kenyi Barrios.
  • Bajas: José Manzaneda, Santiago Torres, Pablo Bueno, Franz Schmidt, Willy Díaz, Fred Zamalloa, David Dioses
  • Renovaciones: Franco Torres, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz, Hairo Camacho, Franco Saravia, Christian Velarde, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Kelvin Sánchez, Félix Espinoza, David Gonzáles.

ADT

  • Altas: Aylton Mazzo
  • Bajas: Horacio Melgarejo (DT), Gu Rum Choi, Carlos Grados, D'Alessandro Montenegro, Gerson Barreto
  • Renovaciones: John Narváez.

Sport Huancayo

  • Altas: Yorleys Mena, Franco Caballero, Rick Campodónico, Jeremy Rostaing y Jeremy Canela.
  • Bajas: Janio Pósito, Marlon de Jesús
  • Renovaciones: Javier Saguinetti, Yonathan Murillo, Ángel Zamudio, Piero Magallanes, Ronal Huaccha, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Nahuel Luján, Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Juan Barreda, Axel Chávez.

Atlético Grau

  • Altas: -
  • Bajas: Diego Soto, José Bolívar y Daniel Franco.
  • Renovaciones: Ángel Comizzo (DT, por confirmar).

Comerciantes Unidos

  • Altas: -
  • Bajas: Ricardo Chipao y Alexander Lecaros.
  • Renovaciones: Claudio Biaggio (DT).

Sport Boys

  • Altas: Mathías Llontop (préstamo), Diego Melián, Federico Illanes, Anghelo Flores, André Vásquez, , Percy Liza (préstamo), Renzo Alfani (por confirmar)
  • Bajas: Juan Cabanillas (DT), Jesús Huamán, Enzo De la Peña, Fidel Martínez, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Fabrizio Roca, Axel Domínguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón, Jorge Ríos, Cristian Carbajal
  • Renovaciones: Hansell Riojas, Leonel Solís, Nicolás Da Campo, Renzo Alfani, Steven Rivadeneyra, Luciano Nequecaur, Renzo Salazar, Sebastián Alvarado.

Juan Pablo II

  • Altas: Marcelo Zuleta (DT), Christian Cueva, Erinson Ramírez, Nilton Ramírez y Cristian García
  • Bajas: Santiago Acasiete (DT), Renzo Alfani
  • Renovaciones: Christian Flores.

UTC

  • Altas: Carlos Bustos (DT), Ignacio Barrios, Marlon de Jesús, Marcos Lliuya
  • Bajas: Jarlín Quintero, Erinson Ramírez, Christian Mejía, André Vásquez
  • Renovaciones: -

FC Cajamarca

  • Altas: Carlos Silvestri (DT), Hernán Barcos (por confirmar), Matías Almirón.
  • Bajas: Juan Carlos Malpica (DT), André Vásquez
  • Renovaciones: -

CD Moquegua

  • Altas: Nicolás Amasifuén (préstamo), Aldair Perleche, Carlos Grados, Juan Diego Lojas, Christian Enciso, Christian Mejía, Ricardo Chipao
  • Bajas: Jersson Vásquez (retiro)
  • Renovaciones: Jaime Serna (DT), José Granda, Renzo Figueroa. Eros Montenegro, Claudio Ramírez, José López, Jimmy Jiménez, Kevin Ruiz, Allonso Dávila, Brayan Rivera, Jefferson Collazos.
FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

La millonaria suma que Sporting Cristal dejó escapar tras perder los playoffs: podría afectarlo para el mercado de fichajes

La millonaria suma que Sporting Cristal dejó escapar tras perder los playoffs: podría afectarlo para el mercado de fichajes

Cusco FC venció a Sporting Cristal en los playoffs y se quedó con el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores

Cusco FC venció a Sporting Cristal en los playoffs y se quedó con el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores

Pedro García cuenta qué habría dicho Guillermo Enrique en la interna de Alianza Lima para ser borrado: "No jugó más"

Pedro García cuenta qué habría dicho Guillermo Enrique en la interna de Alianza Lima para ser borrado: "No jugó más"

Pablo Bengoechea regresa al fútbol peruano después de 5 años: uruguayo es nuevo DT de sorpresivo club de Liga 2

Pablo Bengoechea regresa al fútbol peruano después de 5 años: uruguayo es nuevo DT de sorpresivo club de Liga 2

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Jorge Fossati tilda de "bobos" a exfutbolistas que afirman que dejo Universitario por dinero: "Buscan fama por otro lado"

Jorge Fossati tilda de “bobos” a exfutbolistas que afirman que dejo Universitario por dinero: “Buscan fama por otro lado"

Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

Lambayeque: combi se estrella contra colegio y escolares se salvan de milagro

Fútbol Peruano

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y rumores para la Liga 1 y primera fase de Copa Libertadores

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Pedro García cuenta qué habría dicho Guillermo Enrique en la interna de Alianza Lima para ser borrado: "No jugó más"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

