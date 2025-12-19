Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy
El mercado de fichajes para la Liga 1 2026 no se detiene y varios equipos ya vienen reforzándose de la mejor manera. Además, hay algunas bajas importantes de cara a la próxima temporada.
- La millonaria suma que Sporting Cristal dejó escapar tras perder los playoffs: podría afectarlo para el mercado de fichajes
- Cusco FC venció a Sporting Cristal en los playoffs y se quedó con el cupo de Perú 2 a Copa Libertadores
El cierre del año trae consigo múltiples movimientos en el fútbol peruano. A casi dos meses de haber conquistado el título de la Liga 1, Universitario de Deportes finalmente resolvió el tema relacionado con Jorge Fossati después de días de negociación y alcanzó con el español Javier Banal, quien llega directamente de Independiente del Valle.
Alianza Lima, por su parte, no se ha quedado atrás y ha efectuado cambios relevantes: anunció a Pablo Guede como nuevo director técnico. En lo que concierne a su plantel, fichó a Cristian Carbajal, Alejandro Duarte, D'Alessandro Montenegro, entre otros. Mientras tanto, Sporting Cristal ya oficializó su primera contratación: se trata del brasileño Gabriel Santana.
PUEDES VER: Pedro García cuenta qué habría dicho Guillermo Enrique en la interna de Alianza Lima para ser borrado: No jugó más
Universitario de Deportes
- Altas: Javier Rabanal (DT, por confirmar), Diego Romero (por confirmar)
- Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña (por confirmar)
- Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Williams Riveros, José Carabalí, José Rivera (por confirmar).
PUEDES VER: Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: 'Conversaciones avanzadas'
Alianza Lima
El delantero Luis Ramos, quien viene de ser goleador con América de Cali de Colombia, se convirtió en el flamante jale del equipo blanquiazul.
- Altas: Pablo Guede (DT), Jairo Vélez, Luis Ramos, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Alejandro Duarte.
- Bajas: Néstor Gorosito (DT), Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Ángelo Campos (por confirmar), Matías Succar
- Renovaciones: Eryc Castillo, Renzo Garcés, Fernando Gaibor (por confirmar), Alan Cantero, Paolo Guerrero .
Sporting Cristal
- Altas: Gabriel Santana
- Bajas: Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Fernando Pacheco, Jhilmar Lora, Axel Cabellos.
- Renovaciones: Martín Távara (por confirmar), Rafael Lutiger, Irven Ávila.
Cusco FC
- Altas: Gabriel Carabajal, José Manzaneda, Gu Rum Choi, Diego Soto, José Bolívar
- Bajas: Luis Ramos
- Renovaciones: Miguel Rondelli (DT).
FBC Melgar
- Altas: Pablo Erustes, Jeriel De Santis
- Bajas: Mariano Barreda (préstamo), Percy Liza (préstamo), Mathías Llontop (préstamo), Pier Barrios
- Renovaciones: Horacio Orzán, Ricardo Farro, Lautaro Guzmán, Alec Deneumostier.
Alianza Atlético
- Altas: Federico Urciuoli (DT), Mariano Barreda (préstamo)
- Bajas: Gerardo Ameli (DT), Agustín Graneros, Diego Melián, Federico Illanes, Horacio Benincasa
- Renovaciones: -
Deportivo Garcilaso
- Altas: Hernán Lisi (DT), Agustín Graneros, Claudio Torrejón, Horacio Benincasa, Beto da Silva, Adrián Ascues
- Bajas: Carlos Bustos (DT), Pablo Erustes, Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán
- Renovaciones: Aldair Salazar, Patrick Zubczuk, Orlando Núñez, Xavi Moreno, Erick Canales, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia, Juniors Barbieri.
Cienciano
- Altas: Horacio Melgarejo (DT), Ítalo Espinoza, Gerson Barreto, Claudio Núñez , Matías Succar
- Bajas: Carlos Desio (DT), Beto da Silva, Claudio Torrejón, Nicolás Amasifuén (préstamo), Ignacio Barrios, Adrián Ascues, Agustín Gonzales.
- Renovaciones: Carlos Garcés, Maximiliano Amondarain
Los Chankas
- Altas: Gonzalo Rizzo, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Brayan Guevara, Abdiel Ayarza y Kenyi Barrios.
- Bajas: José Manzaneda, Santiago Torres, Pablo Bueno, Franz Schmidt, Willy Díaz, Fred Zamalloa, David Dioses
- Renovaciones: Franco Torres, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz, Hairo Camacho, Franco Saravia, Christian Velarde, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Kelvin Sánchez, Félix Espinoza, David Gonzáles.
ADT
- Altas: Aylton Mazzo
- Bajas: Horacio Melgarejo (DT), Gu Rum Choi, Carlos Grados, D'Alessandro Montenegro, Gerson Barreto
- Renovaciones: John Narváez.
Sport Huancayo
- Altas: Yorleys Mena, Franco Caballero, Rick Campodónico, Jeremy Rostaing y Jeremy Canela.
- Bajas: Janio Pósito, Marlon de Jesús
- Renovaciones: Javier Saguinetti, Yonathan Murillo, Ángel Zamudio, Piero Magallanes, Ronal Huaccha, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Nahuel Luján, Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Juan Barreda, Axel Chávez.
Atlético Grau
- Altas: -
- Bajas: Diego Soto, José Bolívar y Daniel Franco.
- Renovaciones: Ángel Comizzo (DT, por confirmar).
Comerciantes Unidos
- Altas: -
- Bajas: Ricardo Chipao y Alexander Lecaros.
- Renovaciones: Claudio Biaggio (DT).
Sport Boys
- Altas: Mathías Llontop (préstamo), Diego Melián, Federico Illanes, Anghelo Flores, André Vásquez, , Percy Liza (préstamo), Renzo Alfani (por confirmar)
- Bajas: Juan Cabanillas (DT), Jesús Huamán, Enzo De la Peña, Fidel Martínez, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Fabrizio Roca, Axel Domínguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón, Jorge Ríos, Cristian Carbajal
- Renovaciones: Hansell Riojas, Leonel Solís, Nicolás Da Campo, Renzo Alfani, Steven Rivadeneyra, Luciano Nequecaur, Renzo Salazar, Sebastián Alvarado.
Juan Pablo II
- Altas: Marcelo Zuleta (DT), Christian Cueva, Erinson Ramírez, Nilton Ramírez y Cristian García
- Bajas: Santiago Acasiete (DT), Renzo Alfani
- Renovaciones: Christian Flores.
UTC
- Altas: Carlos Bustos (DT), Ignacio Barrios, Marlon de Jesús, Marcos Lliuya
- Bajas: Jarlín Quintero, Erinson Ramírez, Christian Mejía, André Vásquez
- Renovaciones: -
FC Cajamarca
- Altas: Carlos Silvestri (DT), Hernán Barcos (por confirmar), Matías Almirón.
- Bajas: Juan Carlos Malpica (DT), André Vásquez
- Renovaciones: -
CD Moquegua
- Altas: Nicolás Amasifuén (préstamo), Aldair Perleche, Carlos Grados, Juan Diego Lojas, Christian Enciso, Christian Mejía, Ricardo Chipao
- Bajas: Jersson Vásquez (retiro)
- Renovaciones: Jaime Serna (DT), José Granda, Renzo Figueroa. Eros Montenegro, Claudio Ramírez, José López, Jimmy Jiménez, Kevin Ruiz, Allonso Dávila, Brayan Rivera, Jefferson Collazos.