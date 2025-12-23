Alianza Lima se sigue reforzando para lograr el título de la Liga 1 2026 y competir en la Copa Libertadores. El popular club de La Victoria quiere recuperar su mejor versión, tras una irregular temporada e incluso fueron eliminados por Sporting Cristal en los Playoffs y se estancaron en Copa Sudamericana. Por este motivo, aprovechando la ausencia de Hernán Barcos, presentaron al delantero Luis Ramos. El '9' peruano prometió título.

El joven atacante de 26 años dejó huella en América de Cali y pretende brillar en Alianza Lima. El '9' firmó 12 goles y tres asistencias en la escuadra colombiana. Ramos competirá directamente con Paolo Guerrero por el puesto, aunque guardan una buena relación en la selección peruana.

Luis Ramos quiere ganar la Liga 1 2026 con Alianza Lima

El goleador nacional disparó con todo. "La verdad vengo con el propósito de campeonar, pues veo que siempre compiten en las partes de arriba y veo que la institución lo merece. Vengo con esa idea salir campeón. Estoy aquí para darles el título 2026. Llegar a Alianza Lima significa mucho para mí, es un club tan histórico y tan grande en el Perú. Estoy muy contento de llegar a una institución muy linda. Elegí llegar a Alianza Lima, he tomado la mejor decisión", declaró Luis Ramos en Alianza Lima TV.

Luis Ramos se emocionó con el imponente estadio de Alianza Lima

Ramos recordó la be que jugó en 'Matute'. "Me tocó jugar de visitante y soñaba en algún momento poder jugar de local vistiendo la camiseta de Alianza Lima. El calor de la gente y cómo viven los partidos. Estaba muy feliz cada vez que jugué acá. Tenerlos a favor va a sacar mi mejor versión y esperemos que sea así", sentenció el exfutbolista de Cusco FC.