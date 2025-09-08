Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? | HOY, martes 9 de septiembre, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Eliminatorias 2026) y el resto del mundo (clasificación de UEFA) por las señales de canales como ESPN, Movistar Deportes o desde servicios de streaming (Disney Plus, Movistar TV App) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los partidos de la última fecha de las clasificatorias sudamericanas se jugarán desde de las 6.30 p. m. (hora local). En el Viejo Continente, el encuentro más importante será el Francia vs Islandia.

Partidos de hoy, eliminatorias sudamericanas

Perú vs Paraguay

Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)

Canal: América TV, ATV, Movistar Deportes, GEN

Venezuela vs Colombia

Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Televen, RCN, Caracol TV, GOLPERU

Ecuador vs Argentina

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Movistar Eventos 1, El Canal del Fútbol, TyC Sports y Telefe Argentina

Bolivia vs Brasil

Hora: 6.30 p. m.

Canal: YouTube de Movistar Deportes, Tigo Sports y Globo

Chile vs Uruguay

Hora: 6.30 p. m.

Canal: Movistar Eventos 2, Chilevisión, AUF TV

Partidos de hoy, clasificación de UEFA