Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?
Entérate EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y los partidos de clasificación de UEFA.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? | HOY, martes 9 de septiembre, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Eliminatorias 2026) y el resto del mundo (clasificación de UEFA) por las señales de canales como ESPN, Movistar Deportes o desde servicios de streaming (Disney Plus, Movistar TV App) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Los partidos de la última fecha de las clasificatorias sudamericanas se jugarán desde de las 6.30 p. m. (hora local). En el Viejo Continente, el encuentro más importante será el Francia vs Islandia.
Partidos de hoy, eliminatorias sudamericanas
- Perú vs Paraguay
- Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: América TV, ATV, Movistar Deportes, GEN
- Venezuela vs Colombia
- Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)
- Canal: Televen, RCN, Caracol TV, GOLPERU
- Ecuador vs Argentina
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Movistar Eventos 1, El Canal del Fútbol, TyC Sports y Telefe Argentina
- Bolivia vs Brasil
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: YouTube de Movistar Deportes, Tigo Sports y Globo
- Chile vs Uruguay
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Movistar Eventos 2, Chilevisión, AUF TV
Partidos de hoy, clasificación de UEFA
- Azerbaiyán vs Ucrania
- Armenia vs República de Irlanda
- Bosnia vs Austria
- Francia vs Islandia
- Chipre vs Rumania
- Albania vs Letonia
- Serbia vs Inglaterra
- Hungría vs Portugal
- Noruega vs Moldavia