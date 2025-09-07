Turquía vs España EN VIVO Eliminatorias 2026: Horarios y dónde ver el partido con Lamine Yamal
La selección española se enfrentará a Turquía en un emocionante partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, destacando a Lamine Yamal y Arda Güler como los protagonistas del compromiso.
Partidazo a la vista. La selección española tendrá un duro encuentro ante Turquía por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La campeona de Europa parte ligeramente como favorita ante un equipo que tiene buen fútbol y una defensa férrea. Sin duda, el compromiso de la fecha por el Grupo E. Además, será el esperado encuentro ente Lamine Yamal y Arda Güler por un boleto a la máxima cita del fútbol.
El cotejo tiene todos los condimentos para que sea inolvidable. La escuadra dirigida por Luis de la Fuente también comenzó su camino hacia la clasificación con un contundente triunfo de 3-0 frente a Georgia, en un partido disputado como visitante. Aunque Lamine Yamal no logró marcar, su desempeño fue destacado.
¿A qué hora juega España vs Turquía por Eliminatorias 2026?
El imperdible cruce entre dos potencias europeas podrás verlo desde la 1:45 pm en Perú, aunque si te encuentras en otra parte del mundo, La República Deportes te juega los horarios oficiales.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 03:45 pm
- Chile, Bolivia y Venezuela: 02:45 pm
- Colombia, Perú y Ecuador: 01:45 pm
- México: 12:45 pm
- España: 08:45 pm
¿Dónde ver España vs Turquía por Eliminatorias 2026?
El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en Sudamérica, mientras que en España lo televisa RTVE, Movistar+, fuboTV. .
- Argentina lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- Chile lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+ Premiu
- Perú lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- Brasil lo pasa: Disney+ Premium
- Colombia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium
- México lo pasa: Sky Sports
- España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV
Historial entre Turquía vs España
Este será el duodécimo enfrentamiento entre las selecciones de Turquía y España. Hasta el momento, el historial muestra una victoria para Turquía, cuatro empates y seis triunfos para España. En cuanto a los últimos cuatro encuentros, los resultados fueron los siguientes:
- España 3-0 Turquía (17-06-2016) – Eurocopa.
- Turquía 1-2 España (01-04-2009) – Eliminatoria UEFA al Mundial.
- España 1-0 Turquía (28-03-2009) – Eliminatoria UEFA al Mundial.
- España 2-0 Turquía (31-05-1967) – Eurocopa.
Posibles alineaciones entre España vs Turquía por Eliminatorias
- España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Merino; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.
- Turquía: Uğurcan Çakır; Eren Elmalı, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur; Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Akgün; Kerem Aktürkoğlu.
Apuestas y cuotas para el Turquía vs España
|Resultado
|Cuotas
|Turquía
|8.75
|Empate
|4.30
|España
|1.53