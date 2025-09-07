Turquía vs España EN VIVO Eliminatorias 2026: Horarios y dónde ver el partido con Lamine Yamal

Partidazo a la vista. La selección española tendrá un duro encuentro ante Turquía por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La campeona de Europa parte ligeramente como favorita ante un equipo que tiene buen fútbol y una defensa férrea. Sin duda, el compromiso de la fecha por el Grupo E. Además, será el esperado encuentro ente Lamine Yamal y Arda Güler por un boleto a la máxima cita del fútbol.

El cotejo tiene todos los condimentos para que sea inolvidable. La escuadra dirigida por Luis de la Fuente también comenzó su camino hacia la clasificación con un contundente triunfo de 3-0 frente a Georgia, en un partido disputado como visitante. Aunque Lamine Yamal no logró marcar, su desempeño fue destacado.

¿A qué hora juega España vs Turquía por Eliminatorias 2026?

El imperdible cruce entre dos potencias europeas podrás verlo desde la 1:45 pm en Perú, aunque si te encuentras en otra parte del mundo, La República Deportes te juega los horarios oficiales.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 03:45 pm

03:45 pm Chile , Bolivia y Venezuela: 02:45 pm

, 02:45 pm Colombia, Perú y Ecuador: 01:45 pm

01:45 pm México: 12:45 pm

12:45 pm España: 08:45 pm

¿Dónde ver España vs Turquía por Eliminatorias 2026?

El partido de España vs. Turquía por la fecha 2 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA 2026, será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en Sudamérica, mientras que en España lo televisa RTVE, Movistar+, fuboTV. .

Argentina lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

Chile lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+ Premiu

Perú lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

Brasil lo pasa: Disney+ Premium

Colombia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+ Premium

México lo pasa: Sky Sports

España lo pasa: RTVE, Movistar+, fuboTV

Historial entre Turquía vs España

Este será el duodécimo enfrentamiento entre las selecciones de Turquía y España. Hasta el momento, el historial muestra una victoria para Turquía, cuatro empates y seis triunfos para España. En cuanto a los últimos cuatro encuentros, los resultados fueron los siguientes:

España 3-0 Turquía (17-06-2016) – Eurocopa.

Turquía 1-2 España (01-04-2009) – Eliminatoria UEFA al Mundial.

España 1-0 Turquía (28-03-2009) – Eliminatoria UEFA al Mundial.

España 2-0 Turquía (31-05-1967) – Eurocopa.

Posibles alineaciones entre España vs Turquía por Eliminatorias

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Merino; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.

Turquía: Uğurcan Çakır; Eren Elmalı, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur; Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Akgün; Kerem Aktürkoğlu.

