Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y rumores en el club crema para la Liga 1 y Copa Libertadores

Universitario de Deportes viene preparándose para lo que será la temporada 2026. Luego de la salida de Jorge Fossati, el club 'crema' está cerca de hacer oficial la llegada de su nuevo comando técnico y con ello, la lista de jugadores que integrarán al plantel de cara al próximo año para disputar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Javier Rabanal sería el elegido para dirigir a la institución estudiantil, El entrenador español llega de dirigir a Independiente del Valle, club con el que conquistó el campeonato ecuatoriano. Además, tiene experiencia como asistente técnico en el fútbol europeo.

Fichajes de Universitario para el 2026

En Universitario no han confirmado ninguna contratación. Se espera la llegada del técnico para que puedan conocer qué jugadores serán parte de la plantilla. Hasta el momento, solo se sabe que el delantero argentino Michael Hoyos, estaría cerca de llegar al equipo.

¿Qué jugadores no seguirán en Universitario?

Por ahora, Universitario ha confirmado las salidas de algunos jugadores, quienes no serán parte de la temporada 2026. Jairo Vélez, campeón con la 'U' este año, jugará en Alianza Lima, luego de que el club íntimo comprara el pase del jugador. Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa tampoco continuarán en el club.

Jairo Vélez

Diego Churín

Gabriel Costa

Sebastián Britos

Rumores de Universitario para la temporada 2026

Varios nombres están en carpeta para ser nuevos jugadores de tienda crema. Los rumores más voceados son en la posición de delantero. Michael Hoyos es el que más suena como refuerzo de la 'U'. Se habló mucho de un posible interés de Abel Hernández, pero no prosperó a más.

¿Cuándo será la Noche Crema 2026 de Universitario?

Se había confirmado que la fecha para el partido de presentación sería el sábado 24 de enero de 2026, pero es muy probable que este evento cambie de día para el lunes 26 de enero, ya que, coincide con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima. El rival de el equipo 'crema' será la Universidad de Chile.