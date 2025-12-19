HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Deportes

Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y rumores en el club crema para la Liga 1 y Copa Libertadores

El actual campeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, viene pensando en los refuerzos de cara a la temporada 2026.

Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y rumores en el club para el 2026. Foto: Composición LR
Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y rumores en el club para el 2026. Foto: Composición LR

Universitario de Deportes viene preparándose para lo que será la temporada 2026. Luego de la salida de Jorge Fossati, el club 'crema' está cerca de hacer oficial la llegada de su nuevo comando técnico y con ello, la lista de jugadores que integrarán al plantel de cara al próximo año para disputar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Javier Rabanal sería el elegido para dirigir a la institución estudiantil, El entrenador español llega de dirigir a Independiente del Valle, club con el que conquistó el campeonato ecuatoriano. Además, tiene experiencia como asistente técnico en el fútbol europeo.

PUEDES VER: Jorge Fossati tilda de “bobos” a exfutbolistas que afirman que dejo Universitario por dinero: “Buscan fama por otro lado"

lr.pe

Fichajes de Universitario para el 2026

En Universitario no han confirmado ninguna contratación. Se espera la llegada del técnico para que puedan conocer qué jugadores serán parte de la plantilla. Hasta el momento, solo se sabe que el delantero argentino Michael Hoyos, estaría cerca de llegar al equipo.

¿Qué jugadores no seguirán en Universitario?

Por ahora, Universitario ha confirmado las salidas de algunos jugadores, quienes no serán parte de la temporada 2026. Jairo Vélez, campeón con la 'U' este año, jugará en Alianza Lima, luego de que el club íntimo comprara el pase del jugador. Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa tampoco continuarán en el club.

  • Jairo Vélez
  • Diego Churín
  • Gabriel Costa
  • Sebastián Britos

PUEDES VER: Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

lr.pe

Rumores de Universitario para la temporada 2026

Varios nombres están en carpeta para ser nuevos jugadores de tienda crema. Los rumores más voceados son en la posición de delantero. Michael Hoyos es el que más suena como refuerzo de la 'U'. Se habló mucho de un posible interés de Abel Hernández, pero no prosperó a más.

¿Cuándo será la Noche Crema 2026 de Universitario?

Se había confirmado que la fecha para el partido de presentación sería el sábado 24 de enero de 2026, pero es muy probable que este evento cambie de día para el lunes 26 de enero, ya que, coincide con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima. El rival de el equipo 'crema' será la Universidad de Chile.

Notas relacionadas
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025

LEER MÁS
Jorge Fossati revela que administrador de Universitario lo llamó para decirle que no seguía por "desgaste institucional": "Estoy triste"

Jorge Fossati revela que administrador de Universitario lo llamó para decirle que no seguía por "desgaste institucional": "Estoy triste"

LEER MÁS
Reimond Manco cuestiona a Universitario por no aprovechar a Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima: "No supieron sacarle el potencial"

Reimond Manco cuestiona a Universitario por no aprovechar a Jairo Vélez tras fichar por Alianza Lima: "No supieron sacarle el potencial"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eddie Fleischman y su consejo a la directiva de Alianza Lima tras declaraciones de Carlos Zambrano: “No lo mantengo en el equipo”

Eddie Fleischman y su consejo a la directiva de Alianza Lima tras declaraciones de Carlos Zambrano: “No lo mantengo en el equipo”

LEER MÁS
Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy

LEER MÁS
Pedro García cuenta qué habría dicho Guillermo Enrique en la interna de Alianza Lima para ser borrado: "No jugó más"

Pedro García cuenta qué habría dicho Guillermo Enrique en la interna de Alianza Lima para ser borrado: "No jugó más"

LEER MÁS
Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

Lambayeque: combi se estrella contra colegio y escolares se salvan de milagro

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y rumores para la Liga 1 y primera fase de Copa Libertadores

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025