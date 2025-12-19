HOYSuscripcion LR Focus

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

¡Cada vez más cerca de armar una plantilla de lujo! Alianza Lima está preparando su equipo con el objetivo de ser campeón de la Liga 1 y realizar una buena campaña en la fase previa de la Copa Libertadores.

Alianza Lima incorporo recientemente a Luis Ramos y Alejandro Duarte. Foto: composición LR
Alianza Lima incorporo recientemente a Luis Ramos y Alejandro Duarte. Foto: composición LR

Alianza Lima continúa reforzando su plantilla, especialmente en las posiciones más necesitadas, como la delantera, tras la contratación de Luis Ramos, procedente de Cusco FC. El delantero regresó al país luego de su destacada campaña en América de Cali, aunque no logró consolidarse en el equipo colombiano. A pesar de esto, el club sigue buscando otros posibles refuerzos.

Con la llegada de Pablo Guedes como DT, se han confirmado cinco jugadores que se habían rumoreado semanas atrás. Esto ha generado entusiasmo entre los hinchas, quienes esperan que estas incorporaciones ayuden al equipo a pelear por el título de la Liga 1 y a realizar una buena campaña en la Copa Libertadores, donde comenzarán desde la fase previa con aspiraciones de avanzar más.

PUEDES VER: Roberto Mosquera confesó que Juan Pablo II le ofreció ser su DT en el 2026 antes de jugar el descenso con Alianza Universidad: "Le dije que no"

lr.pe

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

Después de una campaña en la que no se lograron los resultados esperados y varios jugadores no rindieron como se esperaba, el conjunto blanquiazul no puede permitirse más errores. Por ello, han invertido en fichajes, como Jairo Vélez, quien tuvo una destacada temporada con Universitario, entre otros refuerzos. A continuación, se presenta la lista detallada de jugadores que actualmente forman parte del plantel y de aquellos que podrían llegar a vestir la camiseta íntima.

  • Jairo Vélez (procedente de César Vallejo)
  • Luis Ramos (procedente de Cusco FC)
  • D' Alesandro Montenegro (procedente de ADT)
  • Cristian Carbajal (procedente de Sport Boys)
  • Alejandro Duarte (procedente de Sporting Cristal)
  • Federico Girotti (rumor - procedente de Talleres).

¿Qué jugadores renovaron con Alianza Lima?

Los jugadores que han renovado su contrato con el club se destacan por su rendimiento durante la temporada. Este es el caso de Renzo Garcés, pieza clave en la defensa de Alianza Lima, cuyo vínculo fue extendido hasta 2028. De manera previa, también se confirmó la continuidad del ecuatoriano Eryc Castillo, igualmente hasta ese año.

¿Qué jugadores no seguirán en Alianza Lima?

  • Ricardo Lagos
  • Hernán Barcos
  • Pablo Ceppelini
  • Guillermo Enrique
  • Ángelo Campos (por confirmar)
  • Matías Succar (préstamo, por confirmar)

PUEDES VER: Eddie Fleischman y su consejo a la directiva de Alianza Lima tras declaraciones de Carlos Zambrano: “No lo mantengo en el equipo”

lr.pe

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

Este martes 16 de diciembre, Alianza Lima dio a conocer los detalles principales de su partido de presentación para la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el club oficializó la Noche Blanquiazul 2026, que se disputará frente al Inter Miami de Lionel Messi, programada para el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

